Halkızbiz haber portalının imtiyaz sahibi, gazeteci Doğan Prepol'un "Kökler" adlı ilk şiir kitabı için Yakın Kitabevi'nde düzenlenen imza gününde büyük bir ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - Doğan Prepol imza gününe katılan, sosyal medya üzerinden mesaj ve çiçek gönderen dostlarına teşekkür etti. "Ben şair değilim, kalbimin ve ruhumun sesinin dışa vurumu aslında bu yazdıklarım" şeklinde duygularını dile getiren Doğan Prepol, "Hiçbir kalıba bağlı yazmadım. Yazdığım şiirimsi yazılarda yaşanmışlıklar var; baba sevgisi var, yorgunluklar var, özlem var, sevgi var" dedi.

Babasının çocuk yaşlarda Yugoslavya’dan Türkiye’ye nasıl geldiğini Ata topraklarında neler yaşadığını duyduklarından yola çıkarak kısa da olsa yazmaya çalıştığını ifade eden Prepol,"Kaç kişi bilebilir ki? Hiç babasını görmemenin ne olduğunu ben bunu iyi biliyorum. Ben bebek iken babam genç yaşta ölmüş annem ve dört kardeşimle ortada kalmış, bu hayat mücadelesini anlatmaya çalıştım, dilim döndüğünce yazdığım şiirimsi yazılarda. İnanıyorum ki okuyanlar kendilerinden veya çevresinden bu yazdıklarımı veya benzerlerini görecek” dedi,

Kitabı okuyanların kendilerinden bir şeyler bulacağını yineleyen Doğan Prepol, “Yine söylüyorum ben şair değilim fakat kalbimin ve ruhumun dışa vurumuyum. Bu kitabımı okuyanlar kendilerinden de bir şeyler bulacaklar" diye konuştu.