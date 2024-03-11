CHP Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ve beraberindeki meclis üyeleri adaylarıyla Alanyurt Üçevler Mahallesindeki kahvehaneleri, Alanyurt site ve parklarını ziyaret etti. Belediye Başkan Adayı Ali Doğan gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlarla sohbet ederek Alanyurt ve İnegöl genelinde sosyal, doğal yaşam alanlarının sınırlı olduğunu ve kültür parkının da yeterli gelmediğini söyledi.

Ali Doğan, Belediye başkanı seçilmesi durumunda yeni piknik alanları yapacağını, bunlardan bir tanesini de Mezitler bölgesinde Ormanya adında doğal bir yaşam alanı düzenleyeceğini belirtti. Ayrıca Doğan, bu doğal yaşam alanın içinde yürüyüş yolları kopbit evleri, elektrikli bisiklet ve araçlarla gezme imkanı olan yollar, teleferik gibi birçok içinde yenilikleri taşıyan bir doğal yaşam alan yaparak İnegöl insanına nefes aldıracağını, ayrıca böylesi bir doğal yaşam alanın İnegöl’de olması ve mevcut alanların(Oylat)canlandırılmasıyla İnegöl'ü yurt içi turizmin uğrak yeri haline getireceğini söyledi.

Kaynak: Haber merkezi