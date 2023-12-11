İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu ay Üçgaziler köyünde devam etti.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü doğaseverleri doğayla buluşturmak adına her ay Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri düzenlemeyi sürdürüyor. Köylerin daha fazla kişiye tanıtılması ve kalkınması amacıyla düzenlenen yürüyüşlerin bu ayki durağı Üçgaziler Köyü oldu. 80 katılımcı 5,5 kilometrelik yürüyüş rotasıyla eşsiz doğanın tadını çıkardı. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri ile doğaseverlere her ay farklı bir kırsal mahalleyi tanıtmaya devam edecek.