Başkan Doğru, bu çağrısına kulak veren tüm hemşehrilerine teşekkür ettiğini belirterek, belediyelerin devlet desteğini nüfus oranına göre aldığını ve ikamet adresinin önemini vurguladı.

Doğru, Keles'in örneğini vererek, ilçede 11 bin 300 nüfus olmasına rağmen yılın 8 ayında bu sayının 30 bine yükseldiğini ifade etti. "Biz 11 bin 300 nüfusla 30 bin kişiye hizmet veriyoruz. Bu nedenle Keles'teki hemşehrilerime sesleniyorum, gelin köyünüzde, ata toprağınızda birinci ikametinizi kaydettirin" dedi. Ayrıca, başkan, bu değişikliğin resmi işlemler üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını, hemşehrilerinin sağlık hizmetlerinden ve diğer resmi işlemlerden normal şekilde yararlanabileceklerini belirtti. Başkan, başvurular için son tarihin 31 Aralık 2025 olduğunu da sözlerine ekledi.