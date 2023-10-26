Antrenörlük ve teknik direktörlük kariyerinde Baklan Belediyespor’da çalışan Özcan Sert, Yalovagücüspor’da amatör takım antrenörlüğü yaptıktan sonra kariyer basamaklarını bir bir tırmanmaya başladı. Beyşehir Gölspor, Bodrumspor AŞ ve İnegölspor’da çalışan genç antrenör, 2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Yalova Kadıköyspor’da teknik direktörlük yaptı.

Darıca Gençlerbirliği ile kariyerinin en önemli günlerini yaşadı.

Başarılı antrenör Özcan Sert, 2020-2021 sezonunda Darıca Gençlerbirliği ile kariyerinin en önemli ve başarılı günlerini yaşarken; bu takımda profesyonel takım antrenörlüğü görevinde bulundu. Bir sezon sonra 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da atletik performans antrenörü olarak çalışan Sert, aynı sezon Belediye Kütahyaspor’un profesyonel takım antrenörlüğünü yaptı. Tekrar Darıca Gençlerbirliği’ne dönüş yapan genç teknik adam, geride bıraktığımız sezonu Bursa Yıldırımspor’da tamamladı. Özcan Sert, son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’da teknik direktör Mustafa Er’in ekibinde yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.