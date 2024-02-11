Saha: İnegöl Sanayi Stadı
Doğugücü Spor kulübü oyuncuları : Faik doğukan Duyum, Kemal Uzuntepe,Ahmet Özdemir, Özgür Altunışık, Gökhan Öz, Uğur Gezer,Semih Berk Çakır,Salih Mert Yolalmaz,Hamdi Can Altay,Hüseyin Çelik,Berk Demirtaş
Yalova Yeşilovaspor kulübü oyuncuları : Emre Tümler, Yusuf Sarohan, Çağatay Polatdemir, Hakkı Helvacı, Fatih Ergen, Onur Kaya, Sergen Ekinci , Anıl Kılıç, Yusuf Bulundu, Oğuz Saltabaş, Hakan Öztürk
Hakemler : bedirhan Efeakfoğan, Oğuz akgün, Ömer Sözcü, Ahmet Usta oğlu
Goller : Yusuf Sarohan ( dakika 26)
Yalova Yeşilovaspor Kulübü
Uğur Gezer (dakika 58) Doğugücü Spor Kulübü
Kaynak: Murat Avcı