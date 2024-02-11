Hakemler: Erdem Temel, Melih Kurtuluş, Eren Öksüzler
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç( Dk 89 Ferhat Görgülü), Muhammet Berkay Tekke( Dk 60 Nadir Çiftçi), Serhat Baştan, Mete Sevinç, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın(Dk 46 Yusuf Kocatürk), Orhan Aktaş, Yusuf Talum( Dk 76 Furkan Özyapı), Uğur Utlu, Ömer Gür( Dk 89 Emirhan Kuşgö)
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Mahmut Şat, Oğuzhan Ayaydın( Dk 90 Yunus Emre Dursun), Enes Tayfun, Mücahit Aslan(Dk 79 Hakan Öztürk) , Kenan Fakılı, Kamil Fidan, Erkan Şentürk( Dk 86 Murat Şevik), Ahmet Hakan Demirli( Dk 46 Arda Çolak), Rıdvan Dönmez(Dk 46 Yasin Yıldız) Abdulkadir Özsüz
Sarı Kartlar: Eren Emre Aydın, Furkan Özyapı (İnegölspor)
Kırmızı kartlar:
Maçtan dakikalar
23'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Samed'in ceza sahası dışından vurdu. Top ağlarla buluştu. 1-0