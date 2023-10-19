Bölgesel Amatör Ligde iddialı bir takım kurarak 3. Lig parolasıyla yola çıkan Doğugücü bu hafta deplasmanda Yalova Yeşilova Spor’a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta sahasında 1 puanla lige başlayan Doğugücü, bu hafta karşılaşacağı Yalova maçında galibiyet parolasıyla hazırlandı. 3 puan için sahaya çıkacak olan Doğugücü, ligde 8’nci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Eti Maden Eti Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşan Yalova Yeşilova Spor ise, maçı 1-0 kazanarak lige 3 puanla başladı. Sahasında Doğugücü’nü ağırlayacak olan Yalova Yeşil Spor ligde 4’ncü sırada yer alıyor.

İNANCIMIZ TAM

Maçla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Doğugücüspor Teknik Direktörü Hüseyin Yoğurtçu, “Ligdeki şampiyonluğa aday 2 takımın mücadelesi olacak. Hedefimiz olan 3 puan üzerine bütün planlarımız yaptık. Deplasman ya da içeride fark etmez. Oynadığımız bütün maçları kazanmak için çıkacağız. Geçtiğimiz hafta evimizde talihsiz bir puan kaybı yaşadık. Yalova Yeşilova takımının kalitesinin farkındayız. Takımımıza güveniyoruz. Şampiyonluk yolunda bu engeli kayıpsız geçeceğimize inancımız tam”

Seher Yaşa