Ordu'da meydana gelen olay, 6 Ekim 2022 tarihinde Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933. Sokak'ta gerçekleşti. İhbar üzerine polis ekipleri, 11 Eylül 2022'de doğmuş bir kız bebeğin annesi olan 27 yaşındaki B.Ç.'yi gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması nedeniyle, polis, kadını sorguya çekti. Bu sorgu sırasında, B.Ç.'nin bebeğini gömdüğüne dair itirafta bulundu.

Kadının itirafı üzerine polis ekipleri, evin karşısındaki bir arazide arama yaparak, çöp torbasına benzer bir şeye sarılı şekilde gömülen bebeği buldu. Bebeğin cesedi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından B.Ç., tutuklandı, ancak daha sonra ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar, delillerin toplanması, suçun vasfının değişme olasılığı ve tutukluluk süresinin dikkate alınmasıyla verildi.

Ancak 26 Eylül 2023 tarihinde ikinci duruşma gerçekleşti, ve bu duruşmada savcılık, ölüm sebebinin belli olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair bir mütala sundu. 12 Ekim'deki üçüncü duruşmada, hastanede doğum sonrası bebeğe bakmış olan hemşire S.F. tanık olarak ifadesi alındı ve duruşma daha sonraki bir tarihe ertelendi.

Bugünün dördüncü duruşmasında, B.Ç.'nin tekrar ifadesi alındı. B.Ç., ifadesinde bebeğin öldüğünü ve onu çatı katına bıraktığını, daha sonra da evin yakınında gömdüğünü iddia etti. Ancak cep telefonu kayıtları, farklı saatlerde ve farklı bölgelerden sinyal aldığını gösterdi. Bu nedenle mahkeme heyeti, B.Ç.'nin tekrar tutuklanmasına karar verdi ve delillerin toplanması amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.