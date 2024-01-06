

Uzun yıllardır başkan ve yönetici olarak Doğugücüspor'a hizmet eden Osman Taşdemir, Başkan Yasin Uçkun'un istifasından sonra tekrar elini taşın altına koyarak olağan genel kurulda görevi kabul etti. İnegölspor’da da Başkan Yardımcısı olarak yönetim kurulunda yer alan Taşdemir oradaki görevine de devam edecek.

Yasin Uçkun başkanlığındaki yönetim kurulunun şampiyonluk hedefi ile yola çıktığını, iyi bir takım kurduklarını ama şansız şekilde kazanabilecekleri çok maçta puan kaybettiklerini belirten Osman Taşdemir, “7 beraberlikten yarısını galibiyet ile bitirmeleri halinde zirveye ortak olabilir ve şampiyonluk hedefi içine olabilirdik” dedi.

Başkan Yasin Uçkun'un istifasından sonra geri dönmesi için çok çalıştıklarını fakat ikna edemediklerini belirten Taşdemir, Yasin Uçkun başkana ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Taşdemir, ayrıca maddi anlamda futbolculara borçlarının olmadığını, sadece sezon sonuna kadar kazanılacak maçlarla ilgili pirim ödemeleri olacağını belirterek, ara transferde giden futbolcuların olabileceğini, olursa da yerlerini dolduracaklarını, kesinlikle takımı dağıtmayacaklarını, sezon sonunda şampiyonluğun imkansız değil ama çok zor olduğunu, hedeflerinin Bursa takımları arasında ilk iki de yer almak olduğunu belirtti.

Başkan Osman Taşdemir son olarak da camiaya seslenerek; Doğugücüspor camiasının güçlerinin farkında olmasını ve kenetlenmesi isteyerek takımlarına sahip çıkmasını beklediğini belirtti.