Çalışan ve doğum yapan annelere devlet tarafından bir çok yardım yapılmaktadır. Çalışmayan eşi sigortalı olarak çalışan yeni doğum yapmış olan anneler ise süt ödeneği ve doğum parası yardımı alabiliyor. Doğum yardımı başvurusu yapan anneler şartları karşılamaları durumunda bu haktan faydalanabiliyor basvurulur ? Çalışan annelere emzirme ödeneği, doğum parası, yarım çalışma ödeneği yapılmaktadır.

Çalışmayan Annelere Destekler

Devlet tarafından annelere bir çok destek verilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan doğum yardımı çalışmayan ve çalışan tüm yeni doğum yapan annelere ödenmeye devam ediyor. Anneler yeni doğum yapmaları halinde doğum yardımı başvurusunda bulunabilir. Başvuru sorgulama ekranından başvuru durumunu öğrenebilir ve ödeme yapılıp yapılmadığını görebilir.

Çalışmayan Hamile Kadınlara Devlet Yardımı

Herhangi bir iş yerinde çalışan anneler gibi, hiç bir işte çalışmayan ev hanımı anneler de doğum yardımı parası alabilir. Doğum yapan annelere doğum parası yardımı çocuk sayısına göre yapılmaktadır. Bebeğin kimlik belgesi ya da doğum belgesiyle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’ne giderek doğum yardım başvuru formu doldurduktan sonra yapılacak olan para yardımı PTT şubelerine yatırılmaktadır.

Doğum yardımı parası bir defaya mahsus olarak yatırılmaktadır. Çalışan anneler ile çalışmayan annelerin almış olduğu doğum parası aynıdır.

Çalışmayan ve Doğum Yapan Anneye Devlet Yardımı

Çalışmayan annelere de doğum parası ödenmektedir. Eğer doğum yapan anne herhangi bir iş yerinde çalışmıyorsa doğum yaptığı zaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri‘ne başvuruda bulunarak doğum parası yardımı alabilir. Doğum yardımı başvuru dilekçesi ile başvuru yapıldıktan sonra yaklaşık bir ay içerisinde doğum parası PTT şubesinden çekilebilmektedir. Çalışmayan annelere de çalışan annelerde olduğu gibi birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk ise 600 TL doğum parası ödeniyor.

Çalışmayan anneler doğum parasını nasıl alır? linkine tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Çalışmayan Kadın Doğum Parası Ne Kadar?

Doğum yaptıktan sonra anneye devlet tarafından bir miktar para yardımı yapılmaktadır. Bu yardım çalışan ve çalışmayan tüm annelere eşit şekilde ödenmektedir. Çocuk sayısına göre ödenen para farklılık göstermektedir. 2024 yılı itibari ile doğum parası ödemeleri aşağıdaki şekilde yapılmaktadır;

İlk çocuk için ödenen doğum parası 300 TL,

İkinci çocuk için ödenen doğum parası 400,

Üçüncü çocuk ve sonra doğan çocuklar için ise ödenen doğum parası 600 TL,

İkiz doğum yapan anneler için ise ödenen doğum parası 700 TL,

Anne veya baba Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri‘ne giderek “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” ile doğum parası için başvuruda bulunabilir. Doğum parası başvurusundan sonra para 1 ay içerisinde PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

Çalışan Annelere İş Göremezlik Ödeneği

Çalışan, doğum yapan annelere iş göremezlik ödeneği yapılır. Anneye doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olacak şekilde toplamda 16 hafta izin verilmektedir. Bu süre zarfında işe gitmeyen anneler iş göremezlik ödeneğini alabiliyor. Annenin iş göremezlik ödeneği alabilmesi için doğumdan önceki yıl içerisinde 90 gün sigorta priminin ödenmiş olması gerekmektedir.

Emzirme Ödeneği

Sigortalı olarak çalışan ve doğum yapan anneye veya hanımının doğum yapması halinde sigortalı olarak bir işte çalışan erkeğe emzirme ödeneği verilir.

Emzirme ödeneği alma şartları;

Sigortalı olarak bir işyerinde çalışan anneye veya sigortalı olmayan doğum kadının eşine emzirme ödeneği verilebilmesi için doğumdan önceki yıl içerisinde 120 gün kısa vadeli sigorta priminin ödenmiş olması,

Doğumun canlı olarak gerçekleşmiş olması

Emzirme ödeneği 2023 yılı için 202,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yarım Çalışma Ödeneği

Yarım çalışma ödeneği analık izninin bitmesiyle birlikte, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilen annelere, şartlara uygun olduğu taktirde çalışmadıkları süre için verilen ödemeye denir. Yarım Çalışma Süresi ilk doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki gerçekleşen doğumlarda ise 180 gündür. Çoğul doğum durumlarında ise bu sürelere 30 gün ilave edilir. Engelli çocuk olması halinde ise süre 360 gündür. Yarım çalışma ödeneği PTT şubelerinden ödenmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse doğum yardımı hem çalışan anneye hemde çalışmayan anneye ödenir. Fakat çalışmayan anneye bu yardım dışında eğer eşi sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsa ve doğumdan önceki yıl içerisinde 120 gün sigorta primi ödenmiş ise süt ödeneği de yapılır. Çalışan anneler ise doğum yardımı, süt ödeneği ve yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Bunların dışında devletin yapmış olduğu herhangi bir yardım bulunmamaktadır.

Sık Sorulan Soruları Aşağıda Cevapları İle Birlikte Paylaştık

Doğum yapan ev hanımlarına maaş bağlanır mı?

Devlet tarafından doğum yapan ev hanımlarına herhangi bir maaş bağlanmaz. Sadece bir defaya mahsus olacak şekilde doğum parası yardımı ödenir.

İkinci çocuğa doğum parası ne kadar?

İkinci çocuk için ödenen doğum parası yardımı 400 TL’dir. Ödenecek olan yardım sadece bir defa PTT şubelerinden ödenir.

Hamile ev hanımlarına devlet yardımı yapılır mı?

Hamile ev hanımlarına yapılan herhangi bir devlet yardımı bulunmamaktadır. Sadece doğum yapıldığı zaman doğum parası yatırılır.

Çalışmayan hamile kadınlara devlet yardımı nelerdir?

Çalışmayan hamile kadınlara yapılan devlet yardımı olarak, doğum yapıldığı zaman ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk ise 600 TL doğum parası yatırılır.

Çalışmayan kadın doğum parası ne kadar?

Çalışmayan kadın doğum parası olarak birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için ise 600 TL doğum parası yardımı alır.