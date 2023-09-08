Hamilelik sürecinin ilk dönemlerinde anne adayında cinsel isteksizlik görülebilir. İlk üç aydan sonra ise bu isteksizlik azalır. Ancak hem anne hem de baba cinsel ilişki esnasında bebeğe zarar verebileceklerini düşündükleri için cinsel ilişkiden kaçınabilir. Hamileliğin daha da ilerlemesi ve annenin karnının büyümesi, sancıları gibi nedenlerden dolayı cinsellik son zamanlarda da akla pek fazla gelmemektedir.

Hamilelik döneminde annede birçok değişiklik meydana gelir. Bu değişikliklerin eski haline dönmesi için de belli bir süre gerekmektedir. Bu süre her annede farklılık göstermektedir. Annenin bünyesi, çevresel faktörler, fiziksel faktörler, genetik gibi etkenlerden dolayı her annenin eski haline dönmesi de farklıdır. Fakat genel olarak 6 ila 8 hafta arasında bu değişimler eskiye döner. Bu dönemde bazı vajinal kanamalar meydana gelebilir.

Normal doğumdan sonra vajen dokusunda ödem ve yırtıklar söz konusudur. Bu dokunun düzelmesi ve kendini toparlaması gerekir. Bu toparlama da yaklaşık olarak 6-8 hafta arasında değişmektedir. Fakat sezaryen doğum yapan anneler yaklaşık olarak 3.hafta ile birlikte cinsel yaşamlarına geri dönebilir. Çünkü sezaryen doğumlarda vajen dokusunda bir ödem olmaz.

Doğum Sonrası Cinsellik

Doğumdan sonra cinselliğe geri dönmek için kanamaların sona ermesi gerekmektedir. Doğumdan sonra vücut hassastır. Rahim de iltihaplanmaya daha müsaittir. Bu nedenle kanamalar bitmeden cinsel ilişki yaşanırsa rahimde iltihaplanmalar görülebilir. Kanamaların ve akıntıların bitmesi ile cinselliğe geri dönülebilir.

Doğumdan Sonra Cinsel İsteksizlik

Doğumdan sonra, vajinanın kendini toparlamasına rağmen bazı anneler cinsel isteksizlik yaşar. Bunun sebebi ise hamilelik ile birlikte alınan kilolar ve vücutlarında meydana gelen şekil bozukluklarıdır. Bu kilolar ve şekil bozuklukları doğal olarak anne adayını etkilemektedir. Aynaya bakınca kendini beğenmeyen bireyler de doğal olarak cinsel birlikteliğe yanaşmak istememektedir. Özgüvenini yitiren anne adayı cinsel isteksizlik yaşamaktadır.

Doğum sonrası ağrılar hemen geçmeyebilir. Bu da aynı şekilde annede cinsel isteksizliğe sebep olabilir. Ağrıların sona ermesiyle birlikte cinsel istek de yeniden başlayabilir. Bu ağrılar için doktorun önerdiği ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.

Doğumdan Sonra Gelen Cinsel İsteksizlikten Kurtulmak

Doğumdan sonra gelen cinsel isteksizlikten kurtulmak için öncelikle annenin kendini beğenmesi gerekir. Burada önemli olan eşin anneye destek olması ve güven duygusu vermesidir. Aynaya baktığında gördüğünden memnun olan anne adayı özgüvenini yeniden kazanacaktır. Sonrasında ise cinsel istek de artacaktır. Doğumdan sonra anneler emzirdikleri için çok fazla diyet yapamazlar. Ancak yediklerine dikkat ederek sağlıklı gıdalar tercih etmelidirler. Taze meyve ve sebze her daim tüketilmelidir. Vücudun esnekliğini geri kazanması açısından bol bol su tüketilmelidir. Nemsiz kalan vücutlar için de doktorun önerdiği nemlendiriciler kullanılabilir. Vücudu düzelen anne adayı cinsel isteksizliğinden çok kısa bir süre içerisinde kurtulacaktır. Burada önemli olan eşin anneye destek olması ve güven duygusu vermesidir.