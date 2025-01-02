Türkiye’de yükseköğretim sisteminde kaliteyi artırmayı hedefleyen bu düzenleme, doktora eğitimi için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu bağlamda İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 56 akredite lisans programıyla ve doktora programlarının yüzde 100 burslu/ücretsiz olmasıyla akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere fırsat sunuyor.

Prof. Dr. Özvar, YÖK’ün getirdiği bu yeni düzenlemeyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kurumsal vizyonumuzu oluşturan bütün hususlar, uygulamakta olduğumuz kalite odaklı anlayışın birer sonucudur. Üniversitelerimizde de aynı anlayışın hakim olmasını önemsiyoruz. Bu çerçevede, doktora programı açmak isteyen üniversitelerimizden akredite programlara sahip olmalarını bekliyoruz. Ayrıca, fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezleri gibi akademik birimlerin kurulmasında da önümüzdeki dönemde akreditasyon şartı getiriyoruz. 2027 yılına kadar üniversitelerimizin tamamının YÖKAK Kurumsal Akreditasyon sürecini tamamlamasını hedefliyoruz.”

Bu düzenleme, üniversitelerin sadece ulusal değil, uluslararası ölçekte de rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla kalite standartlarını zorunlu hale getirmeyi hedefliyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ); Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde ABET, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi’nde AQAS ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde AHPGS gibi dünyaca tanınan akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilen bölümleri ile uluslararası kalite standartlarını benimseyerek, doktora programlarında da dikkat çekiyor. Üstelik üniversitenin tüm doktora programlarının yüzde 100 burslu/ücretsiz olması, akademik kariyer hedefleyen öğrencilere fırsat sunuyor.

“Akademik kariyer yapmak isteyenlere destek olmaya devam ediyoruz”

İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, YÖK’ün kalite odaklı vizyonunu desteklediklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“İstanbul Gelişim Üniversitesi, yükseköğretimde kalite odaklı bir anlayışla hareket ederek ulusal ve uluslararası standartları en üst seviyede uygulamayı temel bir ilke haline getirmiştir. Türkiye’de en fazla akredite lisans programına sahip üniversite olmamız, kaliteye verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Doktora programlarımızda yüzde 100 burslu eğitim imkanı sunarak akademik kariyer yapmak isteyenlere destek olmaya devam ediyoruz. YÖK’ün getirdiği bu yeni düzenleme, üniversitemizin kalite odaklı vizyonuyla tamamen örtüşmektedir. Sayın YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın kalite odaklı bir anlayışı merkeze alan yaklaşımını destekler nitelikte, üniversitemiz de tüm süreçlerinde akademik mükemmeliyeti temel almaktadır.”