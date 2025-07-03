Sağlık alanında köklü değişiklikler yolda. TBMM’ye sunulan torba yasa teklifine göre, doktorlar artık iki farklı özel hastanede aynı anda 4/a sigortalı olarak kadrolu şekilde çalışabilecek. Her hastane, doktor adına ayrı ayrı prim ödeyecek. Bu primler, ileride emekli maaşlarına da yansıtılacak. Ayrıca, şartların sağlanması durumunda, doktorlar işten ayrılırken her iki hastaneden de kıdem tazminatı alma hakkına sahip olacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, sağlıkla ilgili çeşitli düzenlemeler içeren 29 maddelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kıvanç yazısında şunları yazdı:

“1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca tabipler, diş tabipleri ve uzman tabipler Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabiliyor. Kanunda yapılacak değişiklik ile tabipler en fazla iki sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilecekler. Mevcut uygulamadaki birinci değişiklik bu.

İkinci değişiklik uyarınca ise tabipler, diş tabipleri ve uzman tabipler Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde 4/a (eski SSK) statüsünde kadrolu çalıştırılacaklar.

Sağlık personelinin özel hastanelerde 4/a statüsünde çalıştırılma zorunluluğu 30 Ocak 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliğinde de düzenlenmişti. Şimdi yapılacak kanun değişikliği ile yönetmelikteki hükme yasal dayanak oluşturulacak.”

Çalışma izinleri için süre verildi

Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen çalışma izinleri için 1 Haziran 2026 tarihine kadar yeni çalışma izni başvurusunda bulunacaklar. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayanların çalışma izinleri iptal edilecek.

İki ayrı hastanede çalışma hakkı geliyor

Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle söz konusu tabipler aynı anda iki ayrı özel hastane veya vakıf üniversitesi hastanesinde kadrolu çalışabilecekler.

Yıllık izinde de ücret almaya devam edecekler

4/a statüsünde çalıştıklarında yıllık izin sırasında ücret almaya devam edecekler. Sadece çalışmaya bağlı ödemeleri alamayacaklar. Örneğin muayene ettiği veya ameliyat ettiği hasta başına para alıyorlarsa, izne çıktıklarında bu parayı alamayacaklar.

Hekimlerin özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastanelerinde 4/a statüsünde kadrolu çalışma zorunluluğu getirildiği için iki ayrı yerle iş sözleşmesi imzalayacaklar. Sözleşmenin hastane sahibi tarafından sona erdirilmesi halinde iki hastaneden de çalıştıkları her yıl için kıdem tazminatı alacaklar.

Primleri emekli aylıklarına yansıyacak

Her iki hastaneden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ayrı ayrı prim yatırılacak. Bu da emekli aylıklarına yansıyacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da kanun teklifi dolayısıyla dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Kazançları hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacak” dedi.

Kesilen prim SGK’dan alınabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) asgari ücret ile bunun 7,5 katına kadar olan gelirler için prim ödeniyor. Mevcut asgari ücret dikkate alındığında, bu tutar aylık 26.005,50 TL ile 195.041,25 TL arasında değişiyor.

Bir çalışanın aynı işyerinde bildirilen prime esas kazancı, yasal olarak asgari ücretin 7,5 katını geçemiyor. Ancak, birden fazla işyerinden yapılan bildirimlerde bu sınır aşılabiliyor. Fakat, asgari ücretin 7,5 katını aşan gelirler emekli aylığı hesaplamasında dikkate alınmıyor.

Bu durumda, sınırı aşan gelirlerden kesilen primlerin geri alınabilmesi için SGK’ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor. SGK, bu primleri otomatik olarak iade etmiyor.

Ebe ve hemşire yardımcılığı kaldırılacak

Lise düzeyindeki psikomotor becerileri geliştiren eğitim programlarının sağlık hizmetlerinde katkı sağlayacağı düşünülerek, kanun teklifiyle diş protez teknisyenliği mezunlarının “diş protez teknisyeni” unvanıyla çalışmaları yasal güvence altına alınacak.

Teklifte ayrıca hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı ve sağlık bakım teknisyeni unvanlarının yürürlükten kaldırılması öngörülüyor. 2011 yılında getirilen mamografi teknikerliği unvanı ise, bugüne kadar bu alanda personel istihdam edilmediği gerekçesiyle tamamen kaldırılacak.

Öte yandan, 2012’den bu yana eğitim veren nükleer tıp ön lisans programlarından bugüne kadar 2055 kişi mezun oldu. Ülkede aktif nükleer tıp birimi bulunan sağlık kuruluşu sayısının 195’e ulaşması ve önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artması beklendiğinden, “nükleer tıp teknikerliği” resmî sağlık meslek unvanı olarak kabul edilecek.