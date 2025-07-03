Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon oranlarını duyurdu. 2025’in ilk yarısı tamamlanırken, milyonlarca memur, memur emeklisi ve diğer emeklilerin alacağı zam da netleşti.

TÜİK, haziran ayında enflasyonun yüzde 1,37 seviyesinde gerçekleştiğini ve ilk 6 aylık enflasyon farkının 16,67 olarak hesaplandığını açıkladı. Üretici fiyat endeksi verilerinin ardından, benzin, motorin ve otogaza otomatik olarak özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı uygulandı.

Benzin, motorin ve LPG ürünlerinde ÖTV, son 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı olan yüzde 15,71 oranında artırılacak. Ayrıca, en düşük sigara fiyatlarında da 8 ila 10 TL arasında bir zam bekleniyor.

Bu gece güncellenecek

Benzin ve motorinin maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarının, bu gece Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranına göre güncellenmesi bekleniyor. Bu zam ile pompa fiyatlarında 2 TL’nin üzerinde bir artış yaşanabilir.

Şu anda litre başına 11,9819 TL olan benzinin ve 11,2327 TL olan motorinin maktu ÖTV’sine yüzde 15,71 oranında zam yapılması öngörülüyor. KDV dahil edildiğinde, benzinde yaklaşık 2,26 TL, motorinde ise 2,12 TL civarında bir fiyat artışı meydana gelecek

Olası zamla birlikte ÖTV’nin toplam pompa fiyatı içindeki payı tekrar yüzde 30’un üzerine çıkacak.

Kesin karar bu gece belli olacak.