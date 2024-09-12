Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi, PSB Anatolia 2024 Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nda yerini aldı. Fakülte standında üniversitenin Doku Kültürü Laboratuvarı’nda üretilen 60 türe ait bitkiler sergileniyor.

SUBÜ Ziraat Fakültesi, PSB Anatolia 2024 Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nda standıyla yer alıyor. Stantta, öğretim elemanları gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ziyaretçilerle bilgiler paylaşırken; Ziraat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarı’nda dış mekan süs bitkileri, iç mekan süs bitkileri, meyve anaçları ve sukulentler gruplarında üretilen toplam 60 türe ait 150 çeşit bitki sergileniyor. Ayrıca Sakarya’nın önde gelen tarım ürünlerinden fındık ve ceviz başta olmak üzere meyve türlerinin de yer aldığı ürünler için geliştirilen ve yürütülen Ar-Ge projeleri broşür, roll-up ve benzeri materyaller ile tanıtılarak ilgi duyan vatandaşlara doğrudan konunun uzmanları tarafından detaylı bilgiler veriliyor. Sapanca Kırkpınar Sahili’nde bu yıl yedincisi düzenlenen fuar, 60 bin metrekare açık alanda 230’a yakın katılımcıyla gerçekleştiriliyor.