Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen ‘2023 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri” törenine, Türkiye çapındaki başarılarıyla damgasını vurdu. DEÜ, 9 Program Nişanı alarak Türkiye 1.’si, Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kategorisi kapsamında ise 20 bayrak alarak Türkiye 3’üncüsü oldu.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen ‘2023 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nde büyük bir başarıya imza attı.

DEÜ, Engelsiz Program Nişanı kategorisinde; programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına verilen ödüllerde, 9 Program Nişanı alarak Türkiye 1.’si oldu.

Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kategorisi kapsamında ise DEÜ, Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve ‘Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kategorilerinde de 97 üniversitenin 1093 başvurusu arasında 20 bayrak alarak Türkiye 3.’sü ödülünü aldı.

Yükseköğretim Kurulu’nda düzenlenen törene katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, engellilere yönelik farkındalık oluşturma amaçlı projeler yürüttüklerini belirterek, “Kendi kurumumuzdaki bilinç düzeyi yüksek ve farkındalık oluşturmayı kendine görev edinen mensuplarımızla bu başarıya elde ettik. Ödüllerin kazanılmasında emek veren; gönlünü, akla, bilime ve insanlığa adayan mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Yönetime geldiğimiz ilk günden bugüne kadar vicdanlardaki engellerin kalkması gerektiğini düstur edindik” diyen Rektör Hotar, “Bu ödüller ve nişanlar kentimizin, ülkemizin kazanımıdır. Engelsiz bir üniversite yaratmak için ‘Kitabımın Sesi Ol’, ‘Eylül Bebekler’, ArtıBiz Kafe gibi birçok projeyi hayata geçirdik. “Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde bu yıl yakaladığımız başarı, geçmişte yaptığımız çalışmalarımızın ne kadar doğru olduğunu kanıtlamış oldu. Araştırma Üniversitemizde yatırımlarımızı hayata geçirirken özel gereksinimi olan mensuplarımızın taleplerini her zaman dikkate aldık. Öğrencilerimize engelsiz bir eğitim ortamı sunmak için farklı engel gruplarına yönelik çalışmalar yaptık. Bilimsel etkinliklerimizde, programlarımızda, bilgilendirme faaliyetleri ve sağlık hizmetlerimizde özel gereksinimi olan birey ve mensuplarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu gösterdik. Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Engelsiz Üniversiteler Ödüllerini son derece önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖDÜL TÖRENİ ARTIBİZ KAFE’DE

Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri”nde 20 bayrak ve 9 Nişan alan Dokuz Eylül Üniversitesi, bu başarının mutluluğunu ArtıBiz Kafe’de düzenlenecek törende personelleriyle paylaşacak. Rektör Hotar, başarı elde eden fakülte ve birimlerin yetkililerine 8 Haziran Perşembe günü teşekkür belgelerini takdim edecek.