Kebabın başkenti Adana’da kasaplarda her gün tonlarca et satılıyor. Fakat son zamanlarda dolandırıcılar kasapları mesken tuttu. Kasaplar Çarşısı’na dadanan dolandırıcılar, kasapların cep telefonlarına ‘Senden et aldım zehirlendim. Seni rezil ederim’ mesajı atarak 5-7 bin TL para istedi. Bu yöntemle iki kasap da dolandırıldı. Adana Kasaplar Odası ise esnaflara dolandırılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, İhlas Haber Ajansı’na konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımız daha önceden kontrol istiyordu ancak şimdi de ‘Et aldık, hastalandık, zehirlendik’ diyerek esnafımızı dolandırmaya kalktılar. Bizler de müracaatlarımızı yaptık. Esnaflarımızı dolandırıcılara karşı uyardık. Zehirlenme olsa, zaten hastane doktorları direkt söyler ve suç duyurusunda bulunulur” dedi.

“Zehirlendiklerini belgelesinler”

Dolandırılmaya çalışılan esnaf Tufan Dölen, “Geçen gün beni aradılar sizden ciğer, mumbar ve işkembe aldık, zehirlendik dediler. Milleti böyle dolandırıyorlar. Hiçbir esnaf böyle gelen telefonlara itibar etmemeli. Bu işlerin fişi, faturası var. İspat edip belgelesinler” diye konuştu.