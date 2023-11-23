Dolandırıcıların son yöntemi gün yüzüne çıktı. Cep telefonu IMEI kaydını normalde 20 bin TL'ye yapabileceklerini iddia eden dolandırıcılar, bu işlemi sadece 2 bin 700 TL'ye yaptıkları vaadiyle yurt dışından telefon alan vatandaşları kandırıyor.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre yurtdışından getirilen telefonlar için Türkiye'de IMEI kaydı yapılması zorunlu. Ancak bu işlem 20 bin TL harç gerektiriyor. Dolandırıcılar ise sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar ve reklamlar aracılığıyla daha ucuza IMEI kaydı yapabileceklerini iddia ederek birçok kişiyi mağdur ediyor.

Uzmanı Uyardı!

Instagram'da artan sayıdaki hesaplarda açılan GSM kullanıcı adlarıyla yapılan reklamlar, kısa sürede birçok kişiyi tuzağa düşürmeye başladı. Dolandırıcılar, süresiz IMEI kaydı vaadiyle işlem yapabileceklerini belirterek sadece TC kimlik numarası ve IMEI numarasının yeterli olduğunu söylüyorlar. Ödeme yapılması halinde iddia ettikleri gibi sistemden işlem başlatılacağını ve cihazın IMEI kaydının 1 saat içinde aktif olacağını iddia ediyorlar.

Dolandırıcılar ayrıca yüksek takipçili hesaplar ve profillerde paylaştıkları içeriklerle güvenilir bir işletme izlenimi yaratmaya çalışıyorlar. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, bu dolandırıcılık yöntemini değerlendirerek telefonu Kıbrıs'tan açtıklarını iddia ederek klonlanmış bir IMEI numarasına kayıt işlemi gerçekleştirdiklerini ve bu sayede IMEI çakışması olana kadar kişiyi kandırdıklarını ifade etti. Kırık, "Daha sonra klonlanmış IMEI çakışıyor ve telefon otomatik olarak kapanıyor" şeklinde uyardı.