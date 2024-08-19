Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Kuruluş Tarihi: 1960
Kuruluş Yeri: Michigan
Kurucusu: Thomas Monaghan
Sloganı: Daha Hızlı Ne Mutlu Edebilir ki
Resmi Sitesi: www.dominos.com.tr
Dominos Pizza Hakkında Bilgi
Domino’s Pizza 1960 yılında Amerika Birleşik Devleri (ABD)’nin Michigan eyaletinde kurulmuştur. Kurucusu Thomas Monaghan’dır. Uluslararası bir pizza dağıtım şirketi olan Domino’s Pizza’nın 2014 yılındaki verilerine göre 60’dan fazla ülkede 10.000 küsür civarında şubesi bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin en büyük ikinci pizza firması olan Domino’s Pizza, ayrıca evlere dağıtım yapan en büyük pizza şirketidir.
Dominos Pizza Hangi Ülkenin
Cevap: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Dominos Pizza Türkiye Tarihi
Türkiye’de ilk şubesini 1996 yılında Ulusta açmıştır. Şu an itibariyle Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 67 ilimizde 475 şubesi bulunmaktadır. 2017 yılının sonuna kadar Muş, Kars, Kilis, Bitlis, Burdur, Şırnak gibi illerimize de şubelerini açmayı hedeflemektedirler. Ayrıca bu illerimiz dışında bir diğer hedefleri de Ankara Çubuk, Adana Ceyhan, Yüreğir, Balıkesir Burhaniye, Aydın Söke, Manisa Turgutlu, Soma, Kütahya Tavşanlı, Antalya Kemer, Mersin Erdemli, Silifke, Konya Akşehir ilçelerimize de ulaşmak. Domino’s Pizza dünyadaki 10.000. şubesini de İstanbul ilçemizin Kağıthane semtinde açmıştır.
Dominos Pizza’nın Menüsü
- Pizzalar
- Tavuklar
- Ekmekler
- Tatlılar
- İçecekler
- Salatalar
- Soslar
- Çorbalar
Dominos Pizza’nın Pizzaları
- Sosyal Pizza
- Vegi
- Fit and Fresh
- Domino’s Farm
- Favori Üçlü
- Sucuksever Pizza
- Classic
- Bol 5li Pizza
- Pattos Pizza
- Doyuyos Pizza
- Bol Malzemos
- Karışık Pizza
- Acılı Bol Malzemos
- Extravaganzza
- Italiano
- New York Pizza
- Callypso
- Kumru
- Dönerli Pizza
- Dört Peynirli Pizza
- Turkish Pizza
- Kayseri Ateşi
- Konyalım
- Etli Mangal Pizza
Dominos Pizza’nın Türkiye’de Şubelerinin Bulunduğu İller
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Antalya
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bilecik
- Bolu
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Şanlıurfa
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
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