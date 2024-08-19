Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kuruluş Tarihi: 1960

Kuruluş Yeri: Michigan

Kurucusu: Thomas Monaghan

Sloganı: Daha Hızlı Ne Mutlu Edebilir ki

Resmi Sitesi: www.dominos.com.tr

Dominos Pizza Hakkında Bilgi

Domino’s Pizza 1960 yılında Amerika Birleşik Devleri (ABD)’nin Michigan eyaletinde kurulmuştur. Kurucusu Thomas Monaghan’dır. Uluslararası bir pizza dağıtım şirketi olan Domino’s Pizza’nın 2014 yılındaki verilerine göre 60’dan fazla ülkede 10.000 küsür civarında şubesi bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin en büyük ikinci pizza firması olan Domino’s Pizza, ayrıca evlere dağıtım yapan en büyük pizza şirketidir.

Dominos Pizza Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Dominos Pizza Türkiye Tarihi

Türkiye’de ilk şubesini 1996 yılında Ulusta açmıştır. Şu an itibariyle Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 67 ilimizde 475 şubesi bulunmaktadır. 2017 yılının sonuna kadar Muş, Kars, Kilis, Bitlis, Burdur, Şırnak gibi illerimize de şubelerini açmayı hedeflemektedirler. Ayrıca bu illerimiz dışında bir diğer hedefleri de Ankara Çubuk, Adana Ceyhan, Yüreğir, Balıkesir Burhaniye, Aydın Söke, Manisa Turgutlu, Soma, Kütahya Tavşanlı, Antalya Kemer, Mersin Erdemli, Silifke, Konya Akşehir ilçelerimize de ulaşmak. Domino’s Pizza dünyadaki 10.000. şubesini de İstanbul ilçemizin Kağıthane semtinde açmıştır.

Dominos Pizza’nın Menüsü

Pizzalar

Tavuklar

Ekmekler

Tatlılar

İçecekler

Salatalar

Soslar

Çorbalar

Dominos Pizza’nın Pizzaları

Sosyal Pizza

Vegi

Fit and Fresh

Domino’s Farm

Favori Üçlü

Sucuksever Pizza

Classic

Bol 5li Pizza

Pattos Pizza

Doyuyos Pizza

Bol Malzemos

Karışık Pizza

Acılı Bol Malzemos

Extravaganzza

Italiano

New York Pizza

Callypso

Kumru

Dönerli Pizza

Dört Peynirli Pizza

Turkish Pizza

Kayseri Ateşi

Konyalım

Etli Mangal Pizza

Dominos Pizza’nın Türkiye’de Şubelerinin Bulunduğu İller

İstanbul

Ankara

İzmir

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bilecik

Bolu

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Hatay

Iğdır

Isparta

Kahramanmaraş

Karabük

Karaman

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Nevşehir

Niğde

Ordu

Osmaniye

Rize

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Sinop

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yalova

Yozgat

Zonguldak

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