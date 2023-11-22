Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz girişini teşvik etmeyi amaçlayan yeni düzenlemelerin yolda olduğunu açıkladı. Şimşek, Meclis'e sunulacak reform paketi kapsamında ihracatçılara yönelik önemli avantajlar içeren vergi indirimleri öngörüldüğünü belirtti.

Bakan Şimşek, ekonomik programın daha dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi hedeflediğini vurgulayarak, fiyat istikrarını sağlamak, yatırımları desteklemek, ihracatı artırmak ve rekabet ortamını güçlendirmek gibi amaçların programın öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Ayrıca, yeni düzenlemelerin ülkeye döviz girişini teşvik etmeyi amaçladığını ve bu doğrultuda vergi avantajları sağlanacağını dile getirdi.

Vergi yükü düşürülecek

Şimşek, ihracatın desteklenmesi amacıyla imalatçı ve tedarikçi ihracatçılara yönelik önemli bir adımın atılacağını belirterek, bu firmalara 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacağını ifade etti. Ayrıca, yurtdışında faaliyet gösteren firmaların vergi istisna oranının yüzde 50'den yüzde 80'e çıkarılacağını ve vergi yükünün yüzde 5'e düşürüleceğini söyledi.

Bakan Şimşek, dövizin ülkeye getirilmesini teşvik etmek amacıyla kazançların Türkiye'ye getirilmesi şartıyla çeşitli sektörlerde vergi indirimleri ve istisnalarının uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda, mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleri, eğitim ve sağlık gibi sektörlerden elde edilen gelirlerde yüzde 50 olan kazanç istisnasının yüzde 80'e çıkarılacağını dile getirdi.

Son olarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yurt dışından elde edilen kar paylarının tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla bu kazançların yüzde 50'sinin vergiden istisna edileceğini belirten Şimşek, bu önlemlerin ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.