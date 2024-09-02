Geçtiğimiz ay 2.30 TL civarında yükselen dolar, 34 lira civarında haftaya başlarken euro ise 37.70 bandında işlem görüyor.BURSA (İGFA) - Ağustos ayı döviz kurları açısından oldukça hareketli geçti. Ağustos ayı içerisinde dolarda 2 liranın üzerinde yükselme görülürken euro ise 3 lira civarında artış gösterdi. Peki dolar ve euro, eylül ayının ilk haftasında nasıl başladı?

Dolar eylül ayının ilk haftasında açılışı 34,0723 TL’den yaparken euro ise haftaya 37,6953 TL ile başladı.

Bursa Kapalıçarşı döviz esnaflarından Yüksel Durmuş, dövizde bu haftanın çok hareketli geçmesini beklemediğini belirtti. Durmuş, “Geçtiğimiz ay euro ve dolar açısından zirvelerle dolu bir aydı. Neredeyse 3 liralık bir yükselme görüldü. FED’in kararını bekliyor piyasalar. Birçok şey sonrasında netleşecek fakat bu hafta hızlı bir yükseliş ön görmüyorum.” dedi.