Bursa Büyükşehir Belediyesi Gastronomi tırının yeni durağı Mudanya oldu. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile Bursalı şefler “Girit Usulü Etli Enginar” yemeği yaparak, Bursa’nın ve Mudanya’nın lezzetlerini tanıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13-14-15 Eylül tarihlerinde Merinos Parkı’nda gerçekleştirilecek olan 3. Bursa Gastronomi Festivali öncesinde, Bursa’nın lezzetlerini tanıtmak ve Bursalıları festivale davet etmek amacıyla gezen Gastronomi tırının, Mudanyalılar ile buluştu. Mütareke Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Yankı İçöz ve Mudanya Belediye Meclis Üyeleri’nin yanı sıra çok sayıda Mudanyalı katıldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, eşi Müge Dalgıç ve Bursalı şefler Barış Uysal, Recep Kantar, Kerem Kurubacak tarafından hazırlanan “Girit Usulü Etli Enginar” yemeği ile Bursa ve Mudanya’nın lezzetleri hakkında önemli bilgiler verildi.

Başkan Dalgıç "Lezzetleri gelecek nesillere taşımak istiyoruz"

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa ve ilçelerine özgü lezzetlerin tanıtımının önemine vurgu yaparak, “Bursa’ya gelen farklı kültürler, gelenek ve göreneklerinin yanı sıra yemek kültürlerini de getirdiler. Bu lezzetleri gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere taşımak istiyoruz” dedi. Mudanya’da mübadele ve Girit kültürünün yoğun olduğuna dikkat çeken Dalgıç, “Mudanya’nın lezzetlerini tanıtmak için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Hem Bursa’yı hem de Mudanya’yı gastronomi turizmi ile daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu amaçla Gastronomi Festivali’ni büyük bir önemle destekliyorum. Ayrıca, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Barış Şef ile yemek yapmak da güzel bir tesadüf oldu. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızı bu festivale davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Mudanya’da faaliyet gösteren mübadele dernekleri ile Alevi Kültür Derneği, Girit ve Anadolu yörelerine ait lezzetleri kurdukları stantlarda sergiledi.

Söyleşi ve sanat müziği konseri renk kattı

Tanıtım günleri çerçevesinde, Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve DARD (Diploması Araştırmaları Derneği) Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih

Elmas’ın katılımıyla “Tarihsel ve Felsefi Düşüncede Barış” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından verilen konser etkinliğe renk kattı.