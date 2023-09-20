Doymuş yağ, hakkında en çok tartışılan besin türlerinden biri olarak bilinir ve çoğu uzman bu besini son derece zararlı olarak tanımlarken, bir kısım uzman ise doymuş yağın zararsız olduğunu ve hatta faydalı olduğunu savunurlar. Normal yağ ile doymuş yağın arasındaki en temel fark, yağların moleküler yapısı olarak bilinir. Birden fazla çift bağ içeren yağlara doymamış yağ adı verilirken, yağın moleküler yapısında hiçbir şekilde çift bağ bulunmuyorsa, bu yağa da doymuş yağ denilir.

Doymuş yağ her besinde görülebilir ancak bazı besinler özellikle doymuş yağdan uzak tutulur. Bazı besinlerde ise yüksek miktarda doymuş yapın olduğunu bilinir. Bazı besinlerde ise doymuş yağın normal yağ ile kullanıldığı görülür. Peki, doymuş yağı hangi besinlerde olduğunu bilinir? Yüksek miktarda doymuş yağın kullanıldığı besinler hangileridir?

Doymuş Yağ İçeren Besinler

Doymuş yağlarının en önemli özelliklerinden biri de oda sıcaklığında dahi katı halde durabiliyor olmalarıdır. Bu nedenle besinlerde sıklıkla kullanılır ve gıdanın uzun süre boyunca aynı yağ oranını korumasını sağlar. Margarin başta olmak üzere temel olarak tükettiğimiz birçok besin bu yağ türü yer alır. Her türlü besinin aşırı tüketimi zararlı olduğu için doymuş yağların da aşırı derecede tüketimi zararlı olabilir. Et, sakatat, palm yağı, yumurta, peynir, tereyağı, tam yağlı mandıra ürünleri ve kakao yağı gibi birçok besinde doymuş yağların çeşitli miktarlarda yer aldığı bilinir.

Genel olarak tükettiğimiz her türlü besinde bir miktar da olsa doymuş yağın yer aldığı söylenebilir. Doymuş yağın zararlı olup olmadığı konusunda kesin bir yargı yokken, zararlı olduğunu düşünmeniz durumunda tükettiğiniz besinlere aşırı derecede dikkat etmeniz gerekir. Peki, doymuş yağların genel anlamda vücuda zararları nelerdir? Ne gibi olumsuz etkileri vardır?

Zararları Nelerdir?

Doymuş yağların vücuda bu denli zararları olmalarının birçok sebebi varken, kolesterol bu konuda ana sebeplerden biri olarak bilinir. Az miktarda değil ancak her gün ve aşırı derecede alınan doymuş yağlar, vücuttaki kolesterol oluşumuna büyük bir hız kazandırırlar. Bilindiği üzere kanda iki farklı kolesterol vardır ve iyi ile kötü kolesterol vücut içerisinde dolaşırlar.

Aşırı derecede doymuş yağlarla donatılmış beslenme alışkanlığına sahip olan bireylerin kötü kolesterol seviyeleri ciddi oranda artar. Bu durum ise direkt olarak kalp ve damar hastalıklarına yol açar. Kalp yetmezliği veya kalbi besleyen önemli damarların tıkanıklığı gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalınabilir. Ayrıca aşırı derecede doymuş yağın kalp krizi riskini de ciddi anlamda arttırdığı görülür.