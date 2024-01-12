Kıbrıs’ın en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii, Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere geniş bir protokolün katılımıyla açıldı.

Üç ayların başlangıcı, Regaip Kandili’nde kapılarını ibadete açan Dr. Suat Günsel Camii, Türkiye ve KKTC devlet protokolünü Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde buluşturdu. 62 kubbe ve 6 minaresiyle, aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği kapasitesiyle Kıbrıs’ın en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii’nin açılışında Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş temsil etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet protokolü yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde halkın yoğun ilgi gösterdiği açılışa Azerbaycan, Tataristan, Kazakistan, İran, Somali ve Gambiya’dan da temsilciler katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yusuf Ayhan’ın, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törenin açılış konuşmalarını; Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel gerçekleştirdi. Konuşmalarının ardından Dr. Suat Günsel Camii’nin açılış duası Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapıldı. Dua ve kurdele kesiminin ardından camide protokol üyeleri ile birlikte incelemelerde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’e, adını taşıyan camide, özel baskı bir Kur’an-ı Kerim hediye etti. Dr. Suat Günsel Camii’nde kılınan ilk namazı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Tatar: “Dr. Suat Günsel Camii, Kıbrıs Türk halkının; imanı, inancı ve yüreğindeki sevgisiyle tüm dünyaya eşitlik temelinde varlığını sürdürme kararlılığını bir kez daha kanıtlıyor”

Konuşmasına katılımcıların Regaib Kandili’ni kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Suat Günsel Camii’nin, KKTC için bir camiden çok daha fazlası olduğunu belirterek, “Dr. Suat Günsel Camii, bizim mücadelemizin ve mücahitlerimizin devletimizi kurma sürecindeki önemli rolünü simgeliyor. Dinimize olan bağlılığımız, vatan sevgisiyle birleşerek bu toprakları kazanmamızı sağladı” ifadelerini kullandı. Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin birçok başarıya imza attığını ve KKTC’nin tanınmasına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, “Bu başarılarla, KKTC’yi dünya genelinde tanıtarak; elde ettiğimiz zaferleri, yüreğimizdeki vatan sevgisiyle taçlandırıyoruz” dedi.

KKTC halkının inançlarına ve değerlerine sahip çıkan bir millet olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “İmanımızın ve inancımızın bizlere bahşettiği her türlü değere sahip çıkmanın anlamı, böylesine güzel bir camiyi ülkemize kazandırmanın duygusal bir derinliği içinde gizlidir” dedi.

Dr. Suat Günsel Camii’nin temellerinin 10 yıl önce atıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Dr. Suat Günsel Camii, Kıbrıs Türk halkının; imanı, inancı ve yüreğindeki sevgisiyle tüm dünyaya eşitlik temelinde varlığını sürdürme kararlılığını bir kez daha kanıtlıyor” dedi. Tatar, “Başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel olmak üzere, tüm Yakın Doğu ailesine, böylesine güzel bir eseri bizlere kazandırdıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Camimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına bir mühür daha atıyoruz. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda ise dünyaya ise güçlü bir mesaj veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Cevdet Yılmaz: “KKTC’nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii’nin her bir taşı, Kıbrıs Türkü’nün kendi ellerinden meydana geldi. Bu sebeple bu eser önemli bir yere sahip. Bunu başaran bir milleti hiç kimse yenemez”

“Üç ayların başlangıcı olan bugünde; Regaip Kandilinizi, tebrik eder, bu mübarek günlerin tüm İslam aleminde hayırlara vesile olmasını temenni ederim” sözleri ile konuşmasına başlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını, muhabbetlerini ve camiye ilişkin tebrik ve teşekkürlerini ileterek, başta Dr. Suat Günsel olmak üzere caminin yapımında emeği geçen herkesi tebrik etti. Cevdet Yılmaz, “2023’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladık. Bu yıl ise Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’inci yıl dönümünü de yine büyük bir coşkuyla kutlayacağımızı belirtmek isterim. Bu anlamlı günlerde, vatanın kurulmasına katkı sağlayan tüm halkımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Filistin’de yaşanan saldırılara da değinen Yılmaz, “Gazze’de gördüğümüz hadise bize şunu öğretiyor, birilerinin söylediği laflarla davranışlarını birbirinden ayırt etmemiz lazım. Lafa gelince barış, demokrasi, insan hakları, ahlak, moral değerler, modern dünya, çağdaşlık, ne ararsanız var ama gerçeğe baktığınız zaman çocukların üstüne son teknoloji uçaklarla bomba indirme eylemi var. Bu realiteyi, bu hakikati bizim görmemiz lazım. Lafa değil, eyleme bakmamız lazım” diye konuştu.

Türkiye’nin Filistin konusunda tavrının çok açık ve net olduğunu, en kısa sürede hiçbir mazerete sığınmadan kalıcı ateşkes ilan edilmesini beklediğini vurgulayan Yılmaz, ardından da Birleşmiş Milletler kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarını esas alan, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin varlığıyla, iki devletli bir çözümü savunduklarını söyledi. Yılmaz, aynısını KKTC ve Kıbrıs adası için de söylediklerini söyleyerek, “Burada da iki devlet var. İki egemen, bağımsız devlet var ve bundan sonra konuşulacak her şey, bu iki devlet arasında konuşulmak ve üzerinde müzakere edilmek durumunda. Çözüm aranıyorsa çözüm budur. Realiteye bakıp hareket edilecekse realite budur. Yıllarca denenip sonuç alınmamış yöntemleri tekrar tekrar deneyip enerji kaybetmenin bir anlamı yoktur” dedi.

“Kıbrıs Türkü istediği gibi birçok şey yapabilir ve başarabilir” ifadelerini kullanan Cevdet Yılmaz, “KKTC’nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii’nin her bir taşı, Kıbrıs Türkü’nün kendi ellerinden meydana geldi. Bu sebeple bu eser önemli bir yere sahip. Bunu başaran bir milleti hiç kimse yenemez. Bu millet hiçbir zaman tarih sahnesinden silinemez. Gelecek nesiller de bu eserleri görerek, tarihlerine bağlı bir şekilde geleceğe ilerleyeceklerdir” dedi.

Başbakan Üstel: “Kıbrıs Türkü asla kendi kimliğinden, inancından ve bayrağından vazgeçmedi”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise yaptığı konuşmada, “İslam aleminin üç aylarının başlangıcı olan bu özel günde Regaib Kandili’nizi kutluyorum. Böylesine anlamlı bir günde KKTC’nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii’nin; tüm İslam aleminde hayırlara vesile olmasını ve İslam aleminin birliğine katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

Dr. Suat Günsel Camii’nin 2013 yılında temellerinin atıldığını ve büyük bir özveri ile inşa edildiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, “Dr. Suat Günsel Camii’nin her bir taşı, Kıbrıs Türk halkının ellerinden çıktı. Bu özel yapı, Yakın Doğu ailesinin ve Kıbrıs Türk halkının birlikte ortaya koyduğu bir büyük başarıdır. Dr. Suat Günsel Camii, Türkiye’deki altı minareli camiler arasında yer alacak ve Kıbrıs Türkü’nün aslında neler başarabildiğinin bir başka kanıtı daha olacaktır” dedi. Üstel, “Böylesine özel bir günde, bu eşsiz eseri bizlere kazandıran Yakın Doğu ailesine ve özellikle Dr. Suat Günsel’e yürekten teşekkür ediyorum. Yakın Doğu ailesi, üniversitesi, sağlık alanındaki büyük adımları ve GÜNSEL elektrikli araçları ile önemli projelere imza atıyor. Tüm bu başarıları için kendilerini bir kez daha kutluyor ve Dr. Suat Günsel Camii’nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Günsel: “Anadolu’ya kopmaz bağlarla bağlı olan Kıbrıs Türkü’nün; ana vatanına adanmışlığının da bir simgesi olan bu caminin ülkemize ve halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de konuşmasına, “Tarihe, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda bıraktığı en özel izlerden biri olarak geçeceğine gönülden inandığım Dr. Suat Günsel Camii’nin açılış törenine hoşgeldiniz” sözleri ile başladı. “62 kubbesi ve 6 minaresi ile Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olan bu abidevi eser; adada yüz yıllardır varlığını koruyan ve korumaya devam edecek Kıbrıs Türkü’nün yetenekleri, ustalığı ve emeği ile tamamlandı” ifadelerini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Anadolu’ya kopmaz bağlarla bağlı olan Kıbrıs Türkü’nün; ana vatanına adanmışlığının da bir simgesi olan bu caminin ülkemize ve halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

“Dr. Suat Günsel Camii, sadece bugün için inşa edilmedi. Taşıdığı manevi anlamla birlikte, aynı zamanda Kıbrıs Türkü’nün geleceğe bırakacağı bir anıt, bir simge olarak inşa edildi. İşte bu yüzden; mimari tasarımı, mühendisliği ve inşa sürecinin tamamı bu ülkenin imkanları ile tamamlandı. Vitrayları, avizeleri, alemleri, kubbe ve iç mekan süslemeleri, ahşap ve taş işçilikleri bütünüyle; Kıbrıs Türkü’nün yeteneği ve emeği ile tasarlandı, üretildi ve uygulandı” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Üstelik, pek çoğu Kıbrıs’ta ilk kez Dr. Suat Günsel Camii’nde tecrübe edildi ve insanımıza kendi yeteneklerini ispatlama olanağı sağladı. Dr. Suat Günsel Camii, bu ülkeye vitray sanatçıları, taş ve ahşap işleme ustalığı, alüminyum döküm yeteneği ve pek çok vasıf kazandırdı” şeklinde konuştu.

“Açıklıkla ifade etmek isterim; Dr. Suat Günsel Camii’nden GÜNSEL’e kadar, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde dünyaya gelen her eser; ana vatanımız Türkiye’mizin aldığı mesafeye ayak uydurabilme ve ana vatanımıza yakışma çabamızın bir sonucudur. Bu çabamızın ülkemizi ve devletimizi geleceğe taşırken; ana vatanımıza da güç katacağına inancım sonsuzdur” diyen Prof. Dr. Günsel, “Adanmışlığı ve inancı ile Kıbrıs Türkü’ne bu eseri kazandıran Dr. Suat Günsel’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bütün mimari süreçleri üstlenen Prof. Dr. Türköz Kolozali’ye ve inşa sürecini yürüten Ömer Başaranlar ve ekibine; iz bırakan bütün sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Dr. Suat Günsel Camii’nin öne çıkan özellikleri

Kubbe ve Minareleri

62 kubbe ve 6 minaresi bulunan Dr. Suat Günsel Camii’nde, ana kubbe 36,8 metre yüksekliğe ve 23,8 metre çapa sahip. Ana kubbe, daha küçük çaplarda 61 adet kubbe ile çevreleniyor. Cami kısmında 27 adet kubbe ile 9 adet yarı kubbe; revak bölümünde ise 26 adet kubbe bulunuyor.

Altı minaresi bulunan caminin dört minaresinin her biri 76,2 metre yüksekliğinde ve üç şerefeli. Her biri 56,45 metre yüksekliğinde olan diğer iki minare ise iki şerefeli.

Altın renkli paslanmaz çelik krom kaplamaya sahip olan kubbe ve minarelerde kullanılan malzemeler, yapılan anketle Kıbrıs Türk halkı tarafından belirlendi.

Vitraylar

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından kendi atölyelerinde tasarlanarak hazırlanan vitraylar caminin 104 penceresini süslüyor.

Alemler

Camide, kubbe ve minare alemleri tamamen alüminyum döküm ve en büyüğü 7 metre uzunluğa sahip. Tüm dökümler yine Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki atölyelerde yapıldı.

Avizeler

Camide 47 adet avize bulunuyor. Ana kubbedeki en büyük avize yaklaşık 8 metre çapa sahip. Avizelerin tamamı, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından tasarlanarak kendi atölyelerinde üretildi.

Kubbe ve İç Mekan Süslemeleri

Caminin kubbe içi ve iç mekan süslemelerinin tamamı, yaklaşık bir yıllık el işçiliği ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından yağlı boya tekniği ile tamamlandı.

Ahşap ve Taş İşçiliği

Caminin, detaylı işlemeleri ile dikkat çeken kapı, minber ve diğer mobilyaları Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki İkas Mobilya tarafından tasarlanarak üretildi. Gerçekleştirilen anket sonucunda halk tarafından, caminin dış alanlarında, Kıbrıs’a özgü beyaz taş kullanılması kararlaştırıldı. Taş işçiliği de yine Kıbrıs Türkü zanaatkarlarca gerçekleştirildi.