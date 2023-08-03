Bursa Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek, karasinek ve uçkunla mücadelede son teknolojiyi kullanarak, drone kullanımını da ekibe dahil etti. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakma hedefiyle hareket eden belediye, temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensiplerini benimsemeyi sürdürüyor. Sıcak yaz aylarında ortaya çıkan sineklerle mücadele çalışmaları, Tarım Peyzaj A.Ş tarafından 17 ilçede tek elden yürütülüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen bu çalışmalarda, toplam 229 personel, 77 araç ve 234 ekipman aktif olarak görev alıyor.

Teknolojinin gücünden tam anlamıyla yararlanmak amacıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Türkiye'deki ilk drone ile ilaçlama hizmetini de başlattı. Etkin ve hızlı bir şekilde mücadeleyi sürdürmek için havadan da drone kullanımına başlandı. Drone'lar sayesinde, ulaşılması zor dere yatakları ve sazlık alanlardaki üreme bölgeleri de kontrol altında tutuluyor. Suda amfibik araçlar, karada motorize ve yaya ekiplerle birlikte yapılan ilaçlama çalışmaları, drone teknolojisi ile daha da etkinleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen unsurlarla mücadeleyi azami düzeyde sürdürmeyi taahhüt ediyor. Böylece Bursa, geleceğe yönelik sağlıklı bir çevre ve daha yaşanabilir bir şehir olma yolunda önemli adımlar atıyor. Drone ile ilaçlama hizmeti, zorlu coğrafi koşullara sahip alanlarda etkin bir şekilde sinek popülasyonunu kontrol altında tutarak, halk sağlığını korumaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.