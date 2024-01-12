Sanayi Camisinde gerçekleştirilen mevlit programına Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Orhan Tanhan, oda yöneticileri, üyeler ve İnegöl halkı katıldı. Program sonrası açıklama yapan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan; “Bu akşam mübarek Regaip gecesi. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz mevlit ve Kuran tilavetinin bu sene 26.sını tertip ettik. Allah kabul etsin.” Dedi.

2023 yılını oda olarak dolu dolu geçirdiklerini de aktaran Ayhan; “25 üniversite öğrencisine burs veriyoruz. 2023 yılında deprem bölgesine İTSO, BESOB, Ekomar, Bakkallar Odası aracılığıyla yardımlar gönderdik. Ayrıca makine kampanyası yaptık ve makineleri Maraş’a teslim ettik. Bursların yanı sıra eğitim yardımları da yaptık. Kampüs öğrencilerine araç gereç desteği, deprem bölgesindeki Hatay Meslek Lisesi öğrencilerine önlük bunlardan bir kaçıdır. Oda üyelerimiz için eğitim çalışmaları kapsamında 4 farklı eğitim semineri yapıldı; usta öğreticilik kursu Çıraklık Eğitim ve BESOB ortaklığında gerçekleştirildi. 20 ilin Mobilyacılar Odası Başkanı’nın katılımıyla Mobilya İstişare Toplantısı’na ev sahipliği yaptık. Çorum’da gerçekleşen toplantıya da katılım sağladık. Sanayinin önemli sorunlarından kira ve işyeri sorununu çözme adına İMASKOP Sanayi Sitesi projesi duyurduk ve kooperatif üye alımlarına başladık. İstanbul Malzeme Fuarı’na otobüs kaldırdık, 40’a yakın oda üyemiz fuar gezisine katıldı” diye konuştu.