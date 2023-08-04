Sizce Kim Bu Ünlü Gazeteci ?

Barbie filminin vizyona girmesiyle birlikte gişe rekorları kırdı. Dünya genelinde sosyal medyada da adından sıkça bahsettiren Barbie, o ismi bile etkiledi.

Yeni trend ise sosyal medya kullanıcılarının Barbie hallerini paylaşması oldu.

Bu akıma ünlüler dahil pek çok kişi katılıyor.

Heeeyyyy. Barbieler. Lütfen Kapıyı Açar mısınız ?

‘Lütfen kapıyı açar mısınız’ repliğiyle bilinen o ünlü gazeteci kim ? Tabiki de Uğur Dündar. Yanlış okumadınız. Uğur Dündar’da Sosyal medya hesabından Barbie trendine katıldı. Dündar paylaşımında “Sayın "Barbie"ler, lütfen kapıyı açar mısınız efendim?” şeklinde belirtti.

Her Yerde Yangın Çıktı. Bir Orası Kalmıştı Her Yerde Yangın Çıktı. Bir Orası Kalmıştı