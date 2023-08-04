Barbie filminin vizyona girmesiyle birlikte gişe rekorları kırdı. Dünya genelinde sosyal medyada da adından sıkça bahsettiren Barbie, o ismi bile etkiledi.
Yeni trend ise sosyal medya kullanıcılarının Barbie hallerini paylaşması oldu.
Bu akıma ünlüler dahil pek çok kişi katılıyor.
Heeeyyyy. Barbieler. Lütfen Kapıyı Açar mısınız ?
‘Lütfen kapıyı açar mısınız’ repliğiyle bilinen o ünlü gazeteci kim ? Tabiki de Uğur Dündar. Yanlış okumadınız. Uğur Dündar’da Sosyal medya hesabından Barbie trendine katıldı. Dündar paylaşımında “Sayın "Barbie"ler, lütfen kapıyı açar mısınız efendim?” şeklinde belirtti.