Sizce Kim Bu Ünlü Gazeteci ?

Barbie filminin vizyona girmesiyle birlikte gişe rekorları kırdı. Dünya genelinde sosyal medyada da adından sıkça bahsettiren Barbie, o ismi bile etkiledi.

Yeni trend ise sosyal medya kullanıcılarının Barbie hallerini paylaşması oldu.

Bu akıma ünlüler dahil pek çok kişi katılıyor.

Heeeyyyy. Barbieler. Lütfen Kapıyı Açar mısınız ?

‘Lütfen kapıyı açar mısınız’ repliğiyle bilinen o ünlü gazeteci kim ? Tabiki de Uğur Dündar. Yanlış okumadınız. Uğur Dündar’da Sosyal medya hesabından Barbie trendine katıldı. Dündar paylaşımında “Sayın "Barbie"ler, lütfen kapıyı açar mısınız efendim?” şeklinde belirtti.