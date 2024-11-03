İzmir’in Konak ilçesindeki bir restoranda çalışan Aydın Karacasulu pide ustası Bayram Çelebi, birkaç ay önce tezgahta pide yaparken aklına bir fikir geldi ve yeni bir tarif denemeye karar verdi. Menüde bulunan tahinli pideyi, Karacasu’nun ünlü bal kabağı tatlısıyla birleştiren usta, önce kendi tadına baktı, ardından da müşterilerine sunarak onların da denemesini sağladı. Gelen geri dönüşlerde tarifin oldukça beğenildiğini duyan usta, bu lezzeti menüsüne eklemeye karar verdi. Müşterilerin bal kabaklı tahinli pideyi övmesiyle bu yeni tat, halk arasında hızla yayıldı.

Dubai çikolatasına rakip

Bal kabaklı tahinli pidenin mucidi olan pide ustası Bayram Çelebi, bu lezzetin son zamanlarda oldukça popüler olan Dubai çikolatasına rakip olduğunu söyledi. Çelebi, "Aydın’da kabak meşhur, tahinli meşhur. Karacasu’nun meşhur ürünleri bunlar. Biz de bunu birleştirdik burada ve ben icat ettim. Tezgahta tahinli pide yaparken aklıma geldi ve yaptım. İlk kez buradaki bir müşteriye ikram ettim ve çok beğendi. Menümüze koyduk ve müşteriler de oldukça beğeniyor. Şimdi en çok tercih edilen ürünlerimizin başında geliyor. Dubai çikolatasına bin basar. Dubai çikolatasına rakibiz ve oldukça iddialıyız. Hem daha ucuz, hem daha lezzetli ve sağlıklı" açıklamasında bulundu.

Gurmelerden tam not

Sosyal medya hesabından özellikle İzmir olmak üzere ülkenin tüm lezzetlerinin tanıtımını yapan gurmelerden Celaleddin Arpat da bu tarife tam not verdi. Arpat, "Ege Bölgesi’nde tahinli pideye çok aşinayız. Burada bir inovasyon yapılmış; özellikle dikkatimi çekti. Hem kendi sosyal medyam için çekmek istedim hem de gerçekten tadına bakmak istedim merak ettiğim için. Bu aslında bir taraftan bir inovasyon bir taraftan da çok bildiğimiz bir şey. Biz kabak tatlısını zaten üzerine tahin koyarak ceviz koyarak yeriz. Burada da aynı şekilde tahinli bir kabak tatlısı adapte edilmiş. Kabak tatlısı Aydın’dan geliyor. Aydın’ın kabak tatlısı meşhur. İkisi çok güzel olmuş, ben çok beğendim ve çok yakışmış. Pidenin üzerine, yemeğin üzerine çok keyifli bir tatlı olmuş" yorumunda bulundu.