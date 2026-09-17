YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Ailem Güvende” operasyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, farklı kişi ve kurumların topluca suçla ilişkilendirildiğini savundu. Özel, “Herkesin aynı çuvala sokularak kriminalize edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Operasyonun üç açıdan sorun taşıdığını belirten Özel, hedef alınan kurumlar arasında sağlık alanında faaliyet gösteren, AIDS’le mücadele eden ve ailelerin de yer aldığı dayanışma kuruluşlarının bulunduğunu söyledi.

Özel ayrıca gazeteciler ile hak savunucularının sosyal medya hesaplarına keyfi şekilde erişim engeli getirildiğini öne sürdü. Cumhuriyet başsavcılarına yürütme tarafından verildiğini ifade ettiği yetkilerin kullanılmasının da anayasal açıdan sorun oluşturduğunu savundu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Arayış’tan Murat Aksoy’un sorularını yanıtladı.

Abdullah Öcalan için gündeme gelen konut tartışmasına değinen Özel, toplumsal desteğin Öcalan’ın yeni bir konuta kavuşmasından çok, Selahattin Demirtaş’ın evine dönmesiyle güçleneceğini savundu. Özel, “Sürece toplumsal katkıyı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır” ifadelerini kullandı.

Özel, CHP’de “mutlak butlan” kararının iptal edilmesi durumunda partiye geri dönüp dönmeyeceklerine ilişkin soruya ise YENİ Parti ile yollarına devam edecekleri yanıtını verdi. Özel, “Biz YENİ Parti’yi kurduk. YENİ Parti ile önemli de bir kamuoyu desteği aldık. Karar ne olursa olsun biz, YENİ Parti ile yürüyüşümüzü sürdürüyoruz” dedi.

“Ailem Güvende” operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, operasyonun kapsamı ve uygulamalarıyla ilgili eleştirilerini dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'da Abdullah Öcalan'a bir ev yapıldığına dair açıklamasını da değerlendiren Özel, "Biz birilerinin eve çıkmasını konuşmak yerine, Demirtaş’ın evine kavuşmasını konuşmak isteriz. 18 aydır kuyu tipi cezaevlerinde hak ihlaline uğrayan, zor koşullarda tutuklu bulunan yol arkadaşlarımızın tahliyesini konuşmak isteriz. Çünkü bir ülkeni demokratikleşmesi bunlardan geçer.

Ve sürece toplumsal katkıyı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır. Yani biz bu tartışmada Demirtaş'ın evine, eşine, ailesine kavuşmasıyla ilgiliyiz. Mesele Öcalan'a adada ev yapıldı mı, eve gidecek mi, bunlar bizim gündemimiz değil. Daha önce de söyledim, ilgilenmemiz gereken mesele demokratikleşme adımları" diye konuştu.