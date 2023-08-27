Bursa’nın Harmancık ilçesinde düğünde dedesiyle eğlenceyi izlerken beline kurşun isabet eden Emre Akman (12), ağır yaralandı. Merminin silahından çıktığı belirtilen Mustafa Ç. gözaltına alındı.

Olay gün saat 23.30 sıralarında Karaca Mahallesi’nde meydana geldi. Karaca Mahallesi İlkokulu’nun önünde yapılan sokak düğününde havaya ateş açan Mustafa Ç.’nin belinye koymak istediği tabanca ateş aldı. Mermi, bu sırada Mustafa Ç.’nin arkasında dedesiyle birlikte eğlenceyi izleyen Emre Akman’ın beline isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Akman, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren Akman’ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Ç., işlemlerinin ardından Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Adliyesine sevk edildi.