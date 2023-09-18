Meydana gelen üzücü olay, bir cep telefonu satış iş yerinde yaşandı. İş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi, iş yerinin sahibi Ahmed Madarati'den haraç istedi. Ahmed Madarati, haraç verme talebini reddetti. Bunun üzerine şüpheli, cep telefonu talep etti. Ahmed Madarati bu talebi de reddedince, şüpheli av tüfeğiyle iş yerinde ateş açtı. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine Ahmed Madarati, ara sokağa kaçtı. Şüpheli, peşinden giderek tüfekle Ahmed'i sokak ortasında vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak Ahmed Madarati hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirmişti.

Olay sırasında iş yerinde bulunan Ahmed'in ağabeyi Ammar Madarati, yaşananları şu şekilde anlattı: "Bir çocuk gelip haraç istedi, vermeyince 3 cep telefonu istedi. Ahmed de vermeyeceğini söyleyince silahla ateş açtı. Ahmed kaçarken, peşinden gidip vurdu."

Adana Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarına başladı.