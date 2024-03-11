Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, üçüncü seçim irtibat merkezini Bağlarbaşı Mahallesi’nde açtı. Dündar’ın yeni seçim irtibat merkezi açılışına partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Haşim İşcan ve Tahtakale Mahalleleri’nin ardından üçüncü seçim irtibat merkezini Bağlarbaşı Mahallesi’nde açtı. Büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen seçim irtibat bürosu merkezi AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile birlikte çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

“Karşılaştığımız coşku vatandaşımızın bize olan güvenini gösteriyor”

Seçim irtibat bürosu merkezi konuşan Dündar, “15 araçla meclis üyelerimiz gruplar halinde geziyor. Her noktada bir temsilcimiz var. Farklı mahallelerde seçim irtibat merkezleri açıyorlar. Osmangazi Belediyesi olarak önemli işlere imza atıyoruz. Bağlarbaşı Mahallemizde onlarca binayı kamulaştırarak büyük bir meydan kazandırdık. Burası mahallemize nefes aldırdı. Bu hizmetler, bütçemizi en verimli doğru şekilde kullanmamız sayesinde oluyor. Halkımızdan aldığımız tek kuruşu bile çarçur etmeden vatandaşımıza hizmet için kullanıyoruz. Bu hizmetlerimize devam etmek için de 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Buradaki coşku ve güzellik sizlerin bizlere güveninin tam olduğunu gösteriyor. Yeni açtığımız ofisimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın da yaptığı konuşmada, “Bizim en önemli özelliğimiz birlik ve beraberlik içerisinde olmamız. Bizler de insanız ve ufak tefek hatalar yapıyor olabiliriz. Şimdi armudun sapı, üzümün çöpü düşüncesiyle hareket edersek, bu birlik ve beraberliği zedelemiş oluruz. Bu zedelenme de Türkiye’yi zayıflatmak isteyen emperyalist zihniyetin işine yarar. Birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza edelim. Şehirlerimizdeki ve ilçelerimizdeki güzellikler, hizmetler devam etsin istiyorsak aday olan belediye başkanlarımıza sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.