Osmangazi Belediyesi, Dünya Fotoğrafçılık Günü'nü Bursa’nın farklı coğrafi ve kültürel güzelliklerini yansıtan fotoğrafların sergilendiği özel bir etkinlikle kutladı. Osmangazi Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle düzenlenen sergi, Osmangazi Belediyesi Merkez Bina girişinde Bursalı sanatseverlerle buluştu. Sergide, fotoğraf sanatçılarının objektifine yansıyan 30 eşsiz fotoğraf yer aldı.

Serginin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, BUFSAD yönetimi ve fotoğraf sanatçıları katıldı. Başkan Aydın, sergi açılışında yaptığı konuşmada, fotoğraf sanatının önemine vurgu yaparak, "Osmangazi Kent Konseyi ve BUFSAD üyelerine teşekkür ediyorum. Fotoğraf, sanatsal bakış açısının yansımasıdır. Dünya Fotoğrafçılık Günü’nü kutluyor ve ilerleyen dönemde yeni etkinlikler planladığımızı duyuruyorum" dedi.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz ise, "Fotoğrafçılar, bazen bir tarihi anı, bazen de doğal güzellikleri ölümsüzleştirir. Yeni dönemde Osmangazi'de birçok sanatsal etkinlik yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. BUFSAD Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Gökeer, Dünya Fotoğrafçılık Günü'nün 1839’dan beri kutlandığını hatırlatarak, "Osmangazi Belediyesi'nin fotoğraf sanatına verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen katılımcılar, sanatçıların eserlerini yakından inceledi. Sergi, 23 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.