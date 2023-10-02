DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, kapılarını açmaya hazırlanıyor. Proje içerisinde yer alan kafeler, restoranlar, mağazalar, müze, sinema, performans merkezi, gösteri havuzu, animasyonlu led ekranları ve şehrin en büyük aile eğlence merkezi ile Bursa’yı Türkiye’nin ve dünyanın seçkin markalarıyla buluşturacak.

Atış Şirketler Grubu ve Pars Toprak Sanayi Anonim Şirketi tarafından Bursa’da 650 bin metrekare alanda hayata geçirilen, kiralama ve yönetim faaliyetlerini Fiba Commercial Properties’in üstlendiği DownTown, 17 bin metrekarelik yeşil alanı, geleneksel alışveriş kültürünün yanında cadde mağazaları, Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetleri, kültür-sanat merkezleri, devasa boyuttaki aile ve çocuk eğlence alanları, dijital müzesi, gösteri havuzu ve konferans salonlarıyla Bursa’da ayrıcalıklı bir hayatın kapılarını açıyor.

200 seçkin marka ile yeni bir alışveriş deneyimi

‘Hayallerin Şehri’ sloganıyla hayata geçirilen DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, 200 seçkin markasıyla misafirlerine yepyeni bir alışveriş deneyimi ile beraber keyifli anlar sunmaya hazırlanıyor. Şehrin merkezinde ayrıcalıklı bir hayat sunan DownTown Bursa, ferah mimarisi, sosyal ve kültürel alanlarının yanı sıra cadde ve teraslarıyla, misafirlerine, ayrıcalıklı bir hayat alanı sunuyor.

30 yeni marka ilk kez Bursa’da

Ulusal ve uluslararası birçok markayı çatısı altında bulunduracak olanDownTownBursa,aynı zamandaBursa’da ilk kez yer alacak onlarca markaya ev sahipliği yapacak. En temel hayat ihtiyaçlarından en lükse farklı alternatiflerle sunulan bir hayat alanı DownTownBursa’da, yeme-içmeden, giyime, aksesuardan, ev tekstiline, sağlıktan, kişisel bakıma, teknolojiden, müzik aletlerine kadar her türlü ihtiyaç üst düzey bir kalite anlayışı ile sunulacak. Sokak lezzetleri alanının da olduğu konseptte ayrıca Bursa’da ilk defa yer alacak 30 yeni marka kapılarını misafirlerine açacak.

Cumhuriyetimizin 100. Yılına, değer katacak bir proje

Yaşam ve Eğlence Merkezi, Meditown Sağlık Merkezi ve sosyal hayat alanlarının yanı sıra bin 8 adet farklı tipte konut ve rezidansın bulunduğu Downtown Bursa ‘da ayrıca 200 odalı, 5 yıldızlı şehrin ilk lüks konseptli oteli Intercontinental Bursa’yı da bünyesinde bulunduruyor. Şehre yeni bir hava katacak olan projenin açılışı da oldukça anlamlı bir haftada planlanıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına değer katacak çalışmalarıyla ön plana çıkan Atış Grup ve Pars Toprak A.Ş.’nin ortak projesi DownTown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin 27 Ekim’de kapılarını misafirlerine açması planlanıyor.