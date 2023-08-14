Yüzme sporunda, katıldığı yarışmalarda serbest dalışta 2’si dünya şampiyonluğu, 9 madalya kazanan milli sporcu Hamza Varol (17), ailesine yük olmamak için boş zamanlarında sanayideki oto tamirhanesinde çıraklık yapıyor. Kullandığı ekipmanların parasını çalışarak çıkaran Varol, gün içerisinde çalışıp, iş çıkışı da antrenman yaptığını belirterek, bunun performansına da olumlu yansıdığını söyledi.

Hamza Varol, çocukluk yıllarından beri yaptığı yüzme sporunda 2 yıl önce serbest dalış branşına yöneldi. Varol, kısa sürede milli takımı seçilerek Türkiye'de katıldığı şampiyonlarda 2 altın, 2 gümüş madalya kazandı. Varol, geçen yıl haziran ayında Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Gençler Dünya Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 2 altın, 3 gümüş madalyanın sahibi oldu. Bugüne kadar su altı branşında 9 madalyaya ulaşan genç sporcu, uluslararası yarışmalarda derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

'BABAMA YÜK OLMAK İSTEMEDİĞİM İÇİN ÇIRAKLIK YAPIYORUM'

Annesi ev kadını, babası ise bir fabrikada çalışan Hamza Varol, girdiği üniversite sınavının ardından yaptığı tercihin sonucunu bekliyor. Hamza Varol, yaz tatilinde, yaptığı sporun malzemeleri pahalı olduğu için ailesine yük olmamak için sanayi sitesinde bir oto tamircisinde çalışıyor. Her gün saat 08.30'da işe başlayan Varol, saat 17.30'da işten çıktıktan sonra havuza gidip antrenmanlarını yapıyor.

Babasına yük olmak istemediğini belirten Varol, "Pandemiden sonra serbest dalış branşına başlamaya karar verdim. Hem vücuduma olan adapteyi, sakinliğimi bu sporda konuşturabileceğimi düşündüm. Ardından şampiyonluklardan sonra bu yaz gün içerisinde çok boş kaldığımı fark ettim. Bunu nasıl değerlendirebilirim diye düşündükten sonra Faik ustanın yanına çırak olmaya karar verdim.

Bu çıraklığın hikayesi de hem benim arabalara olan merakım, hem de biz 3 kardeş olduğumuzdan dolayı ve bizim sporumuz çok pahalı olduğundan dolayı babama yük olmak istememem. Ben hem burada çalışarak işi öğreniyorum, kendi harçlığımı çıkartıyorum. Sonrasında istediğim ekipmanları yavaş yavaş bu harçlıkla beraber toparlamaya başlayacağım" dedi.