Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantının ardından hükümetin memur ve emeklilere yönelik zam oranlarını belirleme önerisini açıkladı. Bursa Eyalet Kıdemli Senatörü Ramazan Acar şunları söyledi: “Merkez Bankası enflasyon hedefinin 10 puan altında bir teklifin kabul edilir yanı yok” dedi.

Sabit gelirli kesim içerisinde yer alan memurlar, pazarlık anlaşması öncesinde yüksek enflasyon ortamında azalan satın alma gücünü koruyacağını umduklarını söylediler. Görüşmeler sonucunda Memur-sen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yalçın beklentilerin yüzde 110 arttığını açıkladı.

YÜZDE 110 BEKLENTİNİN YERİNE 2 YIL İÇİN TOPLAM YÜZDE 34 ZAM TEKLİF EDİLDİ

Hükümet ve memur tarafı bugün ikinci toplantılarını gerçekleştirirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada memurların beklentilerinin çok altında bir teklif sundu. Bakan Işıkhan tarafından açıklanan teklif, 2024 yılı için ilk altı aylık dilimde yüzde 14, ikinci altı aylık dilimde ise yüzde 6 ile toplamda yüzde 23 zammı içerdi. 2025 yılı için ise yüzde 6 artı yüzde 5 zam masaya getirildi.

“ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 33 GELEN TEKLİF YÜZDE 23…”

Memur-sen Genel Başkanı Ali Yalçın 21 gün sonra beklemedik bir teklif geldiğini belirterek, “Bu teklifi olumlu görmemiz mümkün değil. MB’nin enflasyon hedefini yüzde 33’e güncellediği bir yerde getirilen teklif yüzde 23. Bu açıdan Kamu İşveren Heyeti’ne yeni bir teklifle gelmelerini, sıkışmış olan zaman diliminde takvimin sonunda mutabakatı sağlayacak şekilde teklif sunmalarını bekliyoruz. İkinci ve üçüncü teklif yolu açık” dedi.

MEMUR KESİMİNİN TALEPLERİ TEKLİFTE YER ALMADI

Yalçın, “Refah payından bahsedilmedi. 3’er aylık teklifler sunduk. Bunu yeniden gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Masaya kiralarla ilgili teklif gelmesini de bekliyorduk. Seyyanen yapılan zamların emekliliğe etki etmiyor. Bunlara çalışmak için yeterli zaman vardı. Bayram ikramiyeleri, 3600 ek göstergesi için bir cümle gelmedi. Bazı grupların sosyal haklarına ilişkin ücret skalasında yaşanan adaletsizliğe dair teklif gelmedi. Hizmet koluna ilişkin de teklif gelmedi. Masa hiç ara vermeksizin tam müzakereli süreç bekliyoruz. Maliye bürokrasisi ve Kamu İşveren Heyeti’nin tüm talepleri dikkate alarak yeni teklifle gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“TEKLİF KESİNLİKLE YETERSİZ”

Memur-sen Bursa İl Başkanı Ramazan Acar ise yaptığı açıklamada, “Teklif kesinlikle yetersiz. Merkez Bankası enflasyon hedefinin 10 puan altında bir teklif kabul edilir değil. Yeni, makul ve makbul bir teklif bekliyoruz. Kamu İşveren heyeti yeni teklifini bir önce belirlemeli” sözlerini kullandı.