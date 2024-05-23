Stadyum konserleri, dünyanın en nadir seslerinden Dimash Qudaibergen ile 24 Mayıs Cuma günü başlıyor. 6 oktav, 4 nota ve 1 yarı ton çok nadir aralığıyla çok özel bir sese sahip Dimash Qudaibergen, Türkiye’de ilk defa Beşiktaş Stadyumu’nda konser verecek.

6 oktav, 4 nota ve 1 yarı ton çok nadir aralığıyla dünyanın en eşsiz sesleri arasında sayılan Dimash Qudaibergen, muhteşem bir konserle 24 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumu’nda sevenleriyle buluşacak. İstanbul’a ilk kez gelecek olan Dimash Qudaibergen’in bu eşsiz performansının biletleri Biletinal’da satışta çıktı. Dimash Qudaibergen, İstanbul’daki bu ilk konserinde İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Kazakça, Rusça ve Çince olmak üzere yedi dilde performans sergileyecek.

“30’uncu yaşımı sahnede kutlayacağım”

Konser öncesi Biletinial için yaptığı değerlendirmede İstanbul konserinin müzik kariyeri için çok önemli olduğunu belirten Dimash Qudaibergen, “Bu konser ile Türkiye’deki sevenlerimle ilk kez buluşmanın yanı sıra 30’uncu yaş günümü sahnede binlerce kişinin önünde kutlayarak bir hayalimi gerçekleştirecek olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Tüm müzik birikimimi yansıtacağım konserimle, Türk-Kazak dostluğunu sahneye taşımayı amaçlıyorum” dedi.