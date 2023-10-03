Uzun nehirler genellikle birçok ülke topraklarından geçer.

AMAZON’UN GEÇTİĞİ ÜLKELER

Örneğin 6,992 km uzunluğundaki Amazon bunlardan biridir.

Amazon Peru, Kolombiya, Brezilya, Bolivya, Ekvador, Venezuela ülkelerinin topraklarından geçer.

NİL’İN GEÇTİĞİ ÜLKELER

Yine 6,853 km uzunluğundaki Nil de birçok ülkeyi sulayarak dolanır ve Akdeniz’e akar.

Nil’in havzasının bulunduğu ülkeler ise Mısır, Sudan, Burundi, Ruanda, Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Kenya, Uganda ve Etiyopya’dır.

MİSSİSSİPİ’NİN GEÇTİĞİ ÜLKELER

6,275 km uzunluğundaki Mississipi de ABD ve Kanada topraklarından geçer.

Ancak bir nehir var ki çok uzun olmasına karşın tek bir ülkede doğar, akar ve okyanusa dökülür.

O da Çin Halk Cumhuriyeti sınırlarındaki Yangtze Nehridir.

Yangtze, 6.300 km uzunluğunda olup Çince’de “uzun nehir” anlamına gelir. Bu anlamda dünyada sadece tek bir ülkeyi sulayan en büyük nehirdir.