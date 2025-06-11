Paylaşımında, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve teknolojik ilerlemesi açısından stratejik bir döneme girdiğini vurguladı.

Bayraktar, yaptığı videolu paylaşımda, geleceğin ham maddesi olan nadir toprak elementleri sayesinde enerji alanında bağımsızlık, teknolojide atılım ve ekonomide yeni bir çağın başlayacağını belirtti. Eskişehir'de tespit edilen ve dünyada tek sahadaki en büyük ikinci rezerv olarak öne çıkan nadir toprak elementlerinin, Türkiye’yi küresel ölçekte önemli bir konuma taşıyacağını ifade etti.

Paylaşımda, bu rezervlerin savunma sanayisinden uzay teknolojilerine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleer enerjiden ileri teknoloji sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğu vurgulandı. Bayraktar, Türkiye'nin bu kaynakla birlikte tarih yazmaya devam ettiğini belirtti.