“Dünyadaki bütün ülkelerde birincil ölüm nedeni kalp damar hastalıkları”

29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla VM Medical Park Maltepe Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşların tansiyonları ölçüldü, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca egzersizin önemini vurgulamak ve harekete teşvik etmek amacıyla kardiyo bisikletinin hazır edildiği etkinliğe ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu da katıldı.

29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde kalp sağlığına dikkat çekmek, vatandaşları kalp ve damar sağlığı hakkında bilgilendirmek amacıyla VM Medical Park Maltepe Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi. Hastanenin girişinde kurulan alanda vatandaşların tansiyonları ölçüldü, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca egzersizin önemini vurgulamak ve harekete teşvik etmek amacıyla, alana kardiyo bisikleti de koyuldu. Kardiyo bisikletini kullanan vatandaşlar hemen ardından tansiyonlarını ölçtürme fırsatı buldu.

Etkinliğe, ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu da katılarak bisiklete bindi, tansiyonunu ölçtürdü. Geçirdiği mide ameliyatı ile 60 kilo veren ve eskisine göre daha sağlıklı bir hayat yaşadığını belirten Cücenoğlu, kalp sağlığının önemine dair açıklamalarda da bulundu.

Cem Cücenoğlu, “Ben 5 yıl öncesine kadar obez bir yaşam sürüyordum. Bir mide ameliyatı olarak kilolarımdan kurtuldum. Sadece bununla bitmiyor. Bu egzersizleri yapabilmek için sadece doğru kiloda olmak değil, bazı alışkanlıkların da bırakılması gerekiyor. Benim sigara gibi kötü alışkanlıklarım vardı. Sigarayı da bıraktım. Bu egzersizleri daha rahat yapabilmemizin en önemli sebebi damarlarımızın açık olması, kan dolaşımının iyi olması, ciğerlerimizin açık olması. Bunun için sigara gibi maddelerden uzak durmak gerekiyor. Ben bırakalı 5 yıl oldu ve çok temiz hissediyorum. Dolayısıyla güzel egzersiz yapabiliyorum. O yüzden herkese mümkünse alışkanlıklarından uzak durup bol su tüketmelerini ve bol egzersiz yapmalarını öneriyorum. Benim babam ve kardeşleri bundan 25-30 yıl kadar önce kalp ameliyatları oldular. Babamın ameliyat zamanı ben çok kiloluydum. Doktor bana bakıp ‘20 yıl sonra da seni kalp ameliyatına alırız’ demişti. Kilo ve sağlıksız yaşam, kalp için hiç iyi şeyler değil. Kalp sağlığını dengede tutmak için, vücuda besinlerin dengeli bir şekilde girmesi ve egzersiz yoluyla bunların dengeli bir şekilde yakılması gerekiyor” dedi.

“Dünyadaki bütün ülkelerde birincil ölüm nedeni kalp damar hastalıkları”

VM Medical Park Maltepe Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kenan Sönmez de 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nün önemine ve kalp damar sağlığının taşıdığı hayati öneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sönmez, “Bugünün amacı, kalp hastalıklarına, damar hastalıklarına dikkati çekmek, bunların özelliklerini biraz daha topluma anlatmak, toplumun bu konudaki bilgi düzeyini yükseltmek ve böylece daha az kalp hastası olunacak bir ortam oluşturmak. Aslında bu söylediğim şeylerin her gün geçerli olması lazım ama bu özel günde de özellikle buna vurgu yapmak istiyoruz. Kalp hastalıklarının belli başlı bazı özellikleri var. Birincisi şu anda dünyadaki bütün ülkelerde birincil ölüm nedeni kalp damar hastalıkları. Eğer iyi tedavi edilmezse, zamanında müdahale edilmezse, ölüm veya buna benzer çok ağır sonuçlara yol açabiliyor. Kalp damar hastalıklarının başka özellikleri de var. Kalp damar hastalıkları aslında önlenebilir hastalıklardır. Yani biz kalp damar hastası olmayı önleyebilir hatta geriletebiliriz. Bir başka özelliği ise kalp damar hastalığından, ölüm veya başka ağır sonuçlar olmadan kurtulmanın mümkün olması. Yani uygun bir tedavi yaparsak, zamanında tespit edersek, doğru davranış olursa bu hastalık mutlaka ölümle sonuçlanmıyor. İyi bir tedavi ile insanlar normal hayatlarını sürdürebiliyorlar. Deprem nasıl oluyor? Basınç birikiyor ve günün birinde bir hareketle deprem oluyor. Kalp damar hastalığı aslında görünür hale gelinceye kadar bu basınç birikimine yol açan bir sürü faktör var. Bunlardan eğer korunursak, kalp damar hastalığına yakalanmamış oluruz. Şeker, tansiyon gibi hastalıkları zamanında tedavi ediyorsak, sigara içmiyorsak, aktif çalışmalı bir hayat sürüyorsak, düzenli egzersiz yapıyorsak, kilomuza dikkat ediyorsak, kolesterolümüz yüksek ise eğer onu tedavi ediyorsak, kalp damar hastalığına yakalanmayı engelleyebilir ya da bunu geciktirebiliriz” diye konuştu.