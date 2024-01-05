Bu makalemizde dünyanın en değerli şirketlerinden 10 tanesini, çalıştıkları sektörleri, değerlerini ve benzeri merak ettiğiniz her şeyi anlatmaya çalıştık.

Derecelendirme, piyasa değerine dayalıdır ve şirketin arz ettiği hisse adedi ile bu hisselerden birinin değeri çarpılarak hesaplanır (değerler 6 Eylül 2020’de açıklanan bilgilere göre listelenmiştir).

Bu arada, en pahalı hisse senedinin derecelendirmesine bakacak olursanız o liste bundan önemli ölçüde farklı olacaktır. Konumuz en değerli hisse senedi değil, en değerli firmaları; işte Forbes’e göre dünyanın en değerli 10 şirketi.

Suudi Aramco (1.685 Trilyon $)

Sektör: Petrol ve gaz üretimi

Ürünler: Petrol, doğal gaz ve diğer petrokimya ürünleri.

Borsada hisse senetlerinin başarılı bir şekilde çıkarılmasının ardından Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company) dünyanın en pahalı şirketi oldu. İlk olarak 2019 yılında mali tablolarını resmi olarak yayınladı. Tadawul borsasındaki hisselerin serbest bırakılmasından kısa bir süre sonra şirketin değeri neredeyse 1,9 trilyon dolara ulaştı.

Petrol devi, ihraç edilen hisselerle tüm beklentileri aştı: yapılan halka arz işlemi, tarihin en başarılılarından biri olarak kabul ediliyor.

Saudi Aramco’nun çeşitli birleşmeler, satın almalar ve dünyadaki etkisinin genişletilmesi için neredeyse tüm karını kullanacağı iddiaları dolaşıyor, yani gelecekte onları çok daha yüksek piyasa değerleriyle görebiliriz. 2021 listemizde de yer alacaklarına eminiz ancak değerleri ne olacak, bunu zaman gösterecek.

Şirket, özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz üretiminde lider şirketlerden biri olarak kabul ediliyor. SA’nın halihazırda Çin, Japonya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İngiltere ve diğer ülkelerde şubeleri ve yan kuruluşları bulunmaktadır. Şirket ayrıca Lukoil, Royal Dutch Shell, Total SA, Sinopec ve diğer birçok şirketle ile işbirliği yapmaktadır.

Şirket tamamen Suudi Arabistan hükümetine ait. Ana ofisi ise Dahran’da.

Microsoft (1.359 Trilyon $)

Sektör: yazılım geliştirme.

Ürünler: Microsoft Office, Microsoft Windows, Xbox.

Dünyanın En Değerli İkinci Şirketi Microsoft’tur. Uluslararası üne sahip şirket, şimdiye kadar dünyanın en zengin adamlarından biri olan Bill Gates tarafından 1975 yılında kuruldu.

O zamanlar Microsoft, ev bilgisayarları için paketli yazılım kullanmayı öneren ilk yazılım geliştiricisiydi ve bu sayede PC deneyimini kullanıcı dostu ve sezgisel hale getirecekti.

Bu yazılım (Microsoft Windows işletim sistemi) sıradan kullanıcıların PC becerilerinde kolaylıkla ustalaşmasına izin verdiği için gerçek bir atılımdı. Sistem, şirkete inanılmaz bir başarı ve büyük karlar getirdi.

Bugün Microsoft, PC yazılım pazarında da lider şirketlerden biri olarak kabul görüyor. Yeni nesil Windows işletim sistemleri, Microsoft Office adı verilen belgelerle çalışmak için bir dizi uygulama ve diğer birçok yazılım programını yayınlar. Ayrıca Microsoft, kendi mobil cihazlarını ve aksesuarlarını, video, ses ve ofis ekipmanlarını da üretiyor.

Şirketin genel merkezi Redmond, Washington, ABD’de yer alıyor.

Apple (1.286 Trilyon $)

Sektör: elektronik, bilgi teknolojisi.

Ürünler: Kişisel bilgisayarlar ve tabletler, cep telefonları, müzik çalarlar…

Apple uzun bir süre dünyanın en değerli şirketi oldu. Ancak hayal kırıklığı yaratan iPhone satışlarıyla ilgili durumlar sebebiyle bu önceliğini kaybetti. Yine de durum zamanla toparlandı ve şimdi çok daha iyi: şirket pozisyonunu tekrar kazanıyor diyebiliriz. Bugün Apple, piyasa değeri açısından üçüncü sırada. Aynı zamanda şirket, en pahalı markalar listesinde ilk sırada yer almaya devam ediyor.

Apple gerçekten en başarılı marka haline geldiği için bugün şirket logosu birçok kişi tarafından kabul edilmektedir, yani sadece logosu için ürünlerini tercih edenler çok fazla. Değerinin derecelendirme kuruluşlarının uzmanlarına göre 1.286 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Şirket 1 Nisan 1976’da Steve Wozniak, Ronald Wayne ve Steve Jobs tarafından kuruldu. Üçlü, başlangıçta ev bilgisayarlarının montajıyla uğraştı ve özel bilgisayar modelleri üretti. Ancak en büyük başarıları, Apple’ın mobil ürün serisini (iPhone akıllı telefonları) ve iPad tabletlerini dünyaya tanıtmasıyla son yıllarda geldi.

Günümüzde ürün yelpazesi oldukça geniştir ve akıllı saatler, bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve daha fazlasını içerir. Ancak, Apple’ın popülerliğinin ayırt edici özelliği, yüksek kalite, şık tasarım ve Steve Jobs tarafından hazırlanan mükemmel pazarlama programlarıdır.

Bugün şirketin, yaklaşık 132.000 çalışanıyla dünya çapında binlerce ofisi, marka mağazası ve hizmet merkezi bulunmaktadır.

Apple’ın genel merkezi Cupertino/Kaliforniya, ABD’dedir.

Amazon (1.233 Trilyon $)

Sektör: Perakende

2017 ve 2018’deki yükselişinin ardından 7 Ocak 2019’da Amazon, rakibi Microsoft’u geride bırakarak ilk kez dünyanın en pahalı şirketi oldu, ancak bugün en değerli şirketler listesinde dördüncü sırada yer almaktadır.

Amazon, internet üzerinden çeşitli ürünler satan bir Amerikan perakende şirketidir.

İnternet kullanıcıları, tedarikçileri ve üreticileri, Amazon’un web sitesini çevrimiçi bir mekan olarak kullanarak herhangi bir ürünü kendi başlarına satabilirler.

Yüksek kaliteli ürünler, düşük fiyatlar, hızlı teslimat ve geniş ürün yelpazesi sayesinde hizmetin popülaritesi arttı ve dünyaca ünlü hale geldi.

Şirket, 1994 yılında Jeff Bezos tarafından kurulmuştur ve genel merkezi Seattle / ABD’dedir.

Genel tahminlere göre, şirketin yaklaşık 647.500 çalışanı var ve şu anda 162 milyar dolardan fazla varlığa sahip. Yıllık cirosu yaklaşık 232 milyar $ ‘dır.

Alphabet INC (919 Milyar $)

Sektör: İnternet.

Uluslararası üne sahip İnternet şirketi Google, kısa süre önce resmi adını Alphabet olarak değiştirdi çünkü şirket uzun zaman önce Google arama motorunun kapsamı dışında kaldı ve şimdi birçok başka şirketin de sahibi konumuda

1998’de mega şirketi birlikte yaratan Sergey Brin ve Larry Page, bu internet holdinginin başkanlarıdır. Otuzdan fazla popüler hizmet ve alt şirket holdingin bir parçasıdır: AdWords, Android, YouTube. Google’ın merkezi ise Kaliforniya’dadır.

Facebook (584 Milyar $)

Sektör: İnternet.

Facebook, Mark Zuckerberg tarafından Şubat 2004’te geliştirildi. Facebook sosyal ağı şu anda her gün 2 milyardan fazla kişi tarafından ziyaret ediliyor. Ve 584 milyar dolarlık piyasa değeri, bir İnternet projesi için popülerliğin astronomik bir göstergesidir.

Bugün Facebook, çevrimiçi reklamcılık sayesinde yıllık 22 milyar dolardan fazla net kar elde ediyor. Dahası, net karı yalnızca geçen yıl içinde% 54 arttığı için şirket, kârlılık açısından bu ilk 10 listesinde liderdir.

Facebook’un merkezi Menlo Park, Kaliforniya, ABD’dedir.

Alibaba Grubu (545 Milyar $)

Sektör: İnternet, perakende

Ürünler: E-ticaret, çevrimiçi açık artırma barındırma, çevrimiçi para transferleri, mobil ticaret.

Alibaba şirketi, hem uygun fiyatları hem de sunduğu geniş ürün yelpazesiyle alıcıların ilgisini çekerek, Çin ve dünyanın en büyük sanal ticaret platformlarından biridir.

4 Nisan 1999’da kurulan şirket, web portalları aracılığıyla tüketici, iş-tüketici ve işletme hizmetlerinin yanı sıra elektronik ödeme hizmetleri, müşteriler için bir arama sistemi ve bulut bilişim sunmaktadır.

Şirket merkezi Çin’in Hangzhou şehrinde bulunmaktadır.

Tencent (510 Milyar $)

Sektör: İnternet.

Ürünler: Sosyal ağ, anlık mesajlaşma, kitle iletişim araçları, web portalları vb.

Tencent bir girişim şirketidir, bir yatırım holdingidir ve oyun endüstrisindeki en büyük şirketlerden biridir. 1998 yılında kurulan bu Çin devi, dünya çapında en pahalı şirketler sıralamasında 8. sırada yer alıyor.

Hizmetleri, kendi kategorilerinde dünyanın en büyük ve en başarılıları arasında yer alan sosyal ağlar, mobil oyunlar, müzik, web portalları, ödeme sistemleri, e-ticaret, İnternet hizmetleri, akıllı telefonlar ve çok oyunculu çevrimiçi oyunları içerir.

Tencent Seafront Towers’ın merkezi Shenzhen’in Nanshan Bölgesi’nde bulunmaktadır.

Berkshire Hathaway Inc. (455 Milyar $)

Sektör: sigorta, finans, demiryolu taşımacılığı, kamu hizmetleri, gıda ve gıda dışı ürünler.

Şirket, Amerikalı bir yatırımcı ve bir girişimci olan, borsacıların idolü Warren Buffett ile tanınır.

Şirketin genel merkezi Omaha, Nebraska, ABD’de bulunmaktadır.

344.970 dolarlık hisse fiyatı, onu dünyanın en pahalı hisse senedi yapıyor. Yani listemiz, başta bahsettiğimiz gibi bir “hisse senedi değeri” listesi olsaydı, bu şirket 1. sırada olacaktı.

Bağlı şirketler:

GEICO (Sigorta);

Berkshire Hathaway Birincil Grubu (sigorta);

Berkshire Hathaway Reasürans Grubu (sigorta ve reasürans);

BNSF – (demiryolu taşımacılığı);

Berkshire Hathaway Energy (elektrik ve gaz üretimi);

McLane Company (toptan ticaret).

2015 yıllık toplantısına şirkete, 40.000’den fazla hissedar katıldı. Bu nedenle toplantı, “Kapitalistler için Woodstock” alaycı takma adını kazandı.

Johnson ve Johnson (395 Milyar Dolar)

Sektör: eczacılık.

Ürünler: ilaç ve tıbbi ekipman üretimi.

Johnson & Johnson, tıbbi cihazlar, ilaçlar ve benzer birçok ürünü üreten çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Şirket 1886’da Robert Wood Johnson, James Wood Johnson ve Edward Mead Johnson adlı üç kardeş tarafından kuruldu. Başlangıçta kardeşler yalnızca bandaj ve plaster ürettiler. Daha sonra 1893’te bebek pudrası da ürettiler.

60 ülkede bulunan ve 175’ten fazla ülkeye satış yapan yaklaşık 250 bağlı şirket, şirketin bir parçasıdır.

Şirketin genel merkezi New Brunswick, New Jersey, ABD’de bulunmaktadır.

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