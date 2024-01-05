Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında öncü hizmetleriyle 2023’te binlerce Sakaryalının yüzünü, yapılan yardımlar ve sunulan hizmetlerle güldürdü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de "sosyal belediyecilik" alanında örnek işler yapıyor, her gün yeni projelere imza atıyor. Sosyal Sevgi Mağazası, Sosyal Market, Aşevi, YADEM, Engelsiz Tesisler ve SGM’leriyle binlerce Sakaryalının kalbine dokunan büyükşehir, 2023 yılında yaptığı sosyal yardımlarla yüzleri güldürdü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardım eline ihtiyaç duyan 700 vatandaşın kapısını 2023 yılında toplamda 175 bin öğün yemeği ulaştırmak için çaldı. Ayrıca, sosyal destek talebinde bulunan toplamda 19 bin 800 vatandaşla birebir ilgilenen Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, soğuk kış günlerinde sokakta kalan bin 500 vatandaşa konaklama hizmeti sundu. Büyükşehir, 365 günde sosyal yardım talebinde bulunan bin 200 aileyi evinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 30 aileye ev eşyası, 20 aileye inşaat malzemesi, birçok aileye 5 bin kilogram yakacak yardımında bulunan büyükşehir, Sosyal Market’te toplamda 2 bin 600 ailenin A’dan Z’ye tüm mutfak ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca giyim ihtiyacı duyan 3 bin 311 aileye ise 30 bin parça yeni kıyafet teslim edildi. Bunların yanı sıra Sakarya genelinde yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen bin 877 aileye sosyal yardım kartı veren büyükşehir, binin üzerinde gıda kolisi, 67 bin hasta bezi ve 50 ailenin ihtiyacını karşılayacak temizlik paketi dağıttı.