Bursa’nın iki ilçesini birbirine bağlayan ve dünyanın en büyük çarşılı köprülerinden biri olan Irgandı köprüsünde ressam Ertuğrul Topsakal’ın yağlı boya eserleri sanatseverlerle buluşuyor.

Bursa’da, yüzyıllar boyunca doğal afetler ile savaşlara direnerek şehrin tarihine tanıklık eden 576 yıllık Irgandı Çarşılı Köprüsü, geleneksel halk sanatları atölyeleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlayan Gökdere mevkiindeki tarihi Irgandı Köprüsü’nün üzerinde yaklaşık 12 yıldır faaliyet gösteren Irgandı Sanat Galerisi’nde Ertuğrul Topsakal isimli ressamın yağlı boya eserleri Bursalı sanatseverlerle buluşuyor.

Her yıl çeşitli sanatçıların ebru, hat, tezhip gibi geleneksel sanata dayalı eserlerinin sergilendiği ve fotoğraf sergilerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra görsel sanatlar alanında el becerisi kazandırmak için çeşitli kurslar düzenlenen galeride açılacak olan sergi 14 Eylül Cumartesi günü ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bursa’nın merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlayan, Gökdere’nin üzerine 1442 yılında inşa edilen Tarihi Irgandı Köprüsü, sedefkarlıktan çiniciliğe el işçiliğinin en güzel örneklerini sunan zanaatkar esnafa ev sahipliği yapıyor.