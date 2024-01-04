10. FN FAL

Belçikalı ateşli silahlar üreticisi Fabrique Nationale d’Herstal tarafından yaratılan Fusil Automatique Léger (FAL) savaş tüfeği, ordular tarafından kullanılan en güvenilir silahlardan biridir. 90’dan fazla ülkedeki ordular, en yüksek kalitenin bir kanıtı olan FAL’ı kullandılar.

FAL, gazla çalışan bir hareket kullanır ve 7.62x51mm NATO kartuşları için hazneye sahiptir. Tam otomatik olduğunda dakikada 700 mermi atabilir. Ancak, geri tepme çok güçlü olduğu için bu modda FAL’ı kullanmanız önerilmez. FAL’ı tam otomatik olarak ateşlemek, hedefin dışına çıkmasına ve etkinliğini azaltmasına neden olabilir. 1953’ten beri üretilen 2 milyondan fazla birim ile FAL, tarihte en yaygın kullanılan silahlardan biridir.

9. Rheinmetall MG 3

MG 3, bir Alman askeri silah üreticisi olan ve aynı zamanda bir otomotiv parça tedarikçisi olarak ikiye katlanan Rheinmetall tarafından üretilen genel amaçlı bir makineli tüfektir. 7.62x51mm NATO kartuşları kullanan, geri tepmeli tam otomatik bir silahtır.

En iyi şekilde paketin arkasından destek tabancası olarak kullanılan MG 3, hem hafif makineli tüfek hem de ağır makineli tüfek rollerinde işlev görebilir. Sabit kullanım için bir bipod veya bir tripod ile donatılabilir. Askeri araçlara da monte edilebilir. MG 3 kayış beslemelidir ve dakikada 1.300 mermi ateşleyebilir. Dünyanın dört bir yanındaki ordular tarafından kullanılan en iyi ve en tehlikeli manga destek silahlarından biridir.

8. Uzi

Uzi, İsrail Savunma Kuvvetleri’nden Binbaşı Uziel Gal tarafından tasarlanmış bir hafif makineli tüfektir. Bu, ilk kez 1954’te IDF’ye sunulan, geri tepme ile çalışan bir ateşli silahtır. Üreticilerin tasarımı modernize etmesinden önce, başlangıçta stabilite için ahşap bir dipçik ile donatılmıştı.

Hem ateş gücü hem de isabetle dolu olan Uzi, esas olarak cepheden uzakta çalışan askeri personel tarafından kişisel bir savunma silahı olarak kullanılıyor. Silahın küçük boyutu, sürücüler ve mühendisler gibi savaş dışı personel tarafından birincil görevlerinin önüne geçmeden taşınmasına izin verir. Dakikada 600 mermi ateşleyebilen Uzi, taşınabilirliği nedeniyle suçlular arasında popüler bir seçimdir.

7. Glock .45 GAP

Glock tabanca, Avusturyalı silah üreticisi Glock tarafından üretilen yarı otomatik bir tabancadır. Gaston Glock tarafından kurulan şirket, 1963’ten beri silah endüstrisindedir. Glock tabancası en tehlikeli olanlardan biridir çünkü saklanması ve taşınması kolaydır. 2007 yılı itibariyle 5 milyondan fazla polimer çerçeveli tabanca üretildi.

Glock tabanca, geri tepmeli kısa bir ateşli silahtır ve farklı versiyonlarda gelir. Glock tabancalar için özel olarak üretilmiş 45 GAP dahil olmak üzere çeşitli kartuşlar için hazneli olabilir. GAP aslında “Glock Otomatik Tabanca” anlamına gelir. .45 GAP, Glock 37, Glock 38 ve Glock 39 modelleri için kullanılır. Glock tabancaları genellikle ordudaki özel kuvvetler tarafından lazer manzaraları ile donatılır.

6. M4 Karabina

M4 Karabina, Birleşik Devletler Ordusu’nda temel bir üründür. ArmaLite AR-15 Tüfeğinin askeri bir uyarlaması olan popüler M16 Tüfeğinin daha kısa versiyonu. M4 Karabina, geleneksel saldırı tüfekleriyle aynı ateş gücüne sahiptir. Ateş gücü ve taşınabilirliği onu son derece etkili ve tehlikeli bir silah yapar.

İlk olarak 1993 yılında üretilen M4 Carbine, dakikada 950 mermi ateşleyebilen gazla çalışan bir ateşli silahtır. 500 metrelik etkili bir menzile sahip, bu da Birleşik Devletler Ordusu’ndaki ön saf piyadeleri için kullanılabilecek bir silah olmasının bir nedeni. 5.56x45mm NATO kartuşları için hazneye sahiptir ve tipik olarak 30 yuvarlak bir dergi ile birlikte gelir.

5. Desert Eagle Mark XIX Tabanca

Counter-Strike oyuncuları, Desert Eagle tabancasının gücüne yakından aşinadır. Bir kişiyi tek atışla kolayca öldürebilir ve bu onu dünyadaki en ölümcül silahlardan biri yapar. İlk olarak Magnum Research Inc. tarafından 1982 yılında üretilen Desert Eagle, maksimum 200 metre atış menziline sahip yarı otomatik, gazla çalışan bir tabancadır.

Desert Eagle tabancasının en yeni modeli, farklı kartuşlar için yerleştirilebilen Mark XIX’tir. Mevcut en büyük, yarı otomatik tabancalar için şu anda mevcut olan en güçlü kartuşlardan biri olan .50 AE’dir. Mark XIX, 50 AE için odaya yerleştirildiğinde maksimum 7 mermi taşıyabilir. Bir profesyonelin elinde, Desert Eagle tabancası ölümün habercisidir.

4. Heckler ve Koch HK416

Ünlü bir Alman silah üreticisi olan Heckler & Koch tarafından tasarlanan HK416, M4 Carbine’a benziyor. Her iki ateşli silahın da bir AR-15 Tüfeğine dayandığını düşünürsek, bu şaşırtıcı değil. 5.56x45mm NATO kartuşları için hazneli bir HK416 farklı boyutlarda gelir. En kısa olanı 264 mm alt kompakt, en uzun olanı ise 505 mm’lik tam boyutlu bir tüfek.

HK416, kısa stroklu bir piston hareketi kullanır ve dakikada 900 mermi ateşleyebilir. Genellikle 30 yuvarlak çubuk dergisiyle birlikte gelir, ancak aynı zamanda devasa bir 100 yuvarlak davul dergisi ile donatılabilir. Hem yarı otomatik hem de tam otomatik modlarda kullanılabilir. HK416, popüler olarak 2011’de Usame Bin Ladin’i öldürmek için kullanılan silah olarak bilinir.

3. AK-47

AK-47, dünyadaki en tehlikeli silahlardan sadece biri değil, aynı zamanda en kolay tanınan silahlardan biridir. Sıradan vatandaşlar arasında bile fark edilmesini kolaylaştıran çok farklı bir görünüme sahiptir. Bir Rus general ve askeri silah uzmanı olan merhum Mikhail Kalashnikov tarafından tasarlanan AK-47, hem yakın hem de uzun menzilli çatışmalarda etkili olabilen güçlü bir saldırı tüfeğidir.

AK-47, orijinal birimin mucidinin adını taşıyan Kalaşnikof tüfek serisinin bir parçasıdır. Bunlardan en yenisi, 5.45x39mm kartuş için hazneli AK-15’tir. Genellikle hem askeri personel hem de teröristler tarafından kullanıldığı görülen AK-47, tahta dipçikli, gazla çalışan bir ateşli silahtır. 7.62x39mm kartuş için haznelidir ve bir çubuk şarjör veya bir tambur dergisi ile donatılabilir.

2. Accuracy International AS50

İngiliz ateşli silah üreticisi Accuracy International tarafından üretilen AS50, dünyanın en tehlikeli keskin nişancı tüfeklerinden biridir. İngiliz Silahlı Kuvvetleri ve Birleşik Devletler Donanması SEAL’leri için özel olarak tasarlanmıştır ve 1,6 saniyede beş mermi olan yüksek ateş oranına sahip olmasıyla dikkat çekicidir.

AS50, gazla çalışan bir hareket kullanır ve .50 BMG kartuşu için haznelidir. 1.500 metre uzaklıktan hedefleri doğru bir şekilde alabilen AS50, taşıması kolay olmasıyla da dikkat çekiyor. Hafif bir tasarıma sahiptir ve üç dakikadan daha kısa sürede hızlıca sökülebilir. Aynı zamanda anti-malzeme tüfek olarak da kullanılabilir. Yani hem personele hem de askeri teçhizata karşı oldukça etkilidir.

1. TrackingPoint Guns

TrackingPoint, hassas güdümlü ateşli silahlar üreten bir Amerikan uygulamalı teknoloji şirketidir. Doğal olarak, şirketin merkezi Teksas’ta. TrackingPoint, normal tüfekleri “akıllı tüfekler” e dönüştüren sözde ağ bağlantılı izleme alanıyla monte edilmiş ateşli silahlar üretir.

Ağ bağlantılı izleme kapsamını Iron Man’in kask yapay zekası olarak düşünebilirsiniz. Kullanıcının yalnızca en etkili ve doğru çekimleri yapmasını sağlamak için her türlü hesaplamayı yapar. Hedefleri etiketler ve izler ve hatta insanların tetiği sıkıştırması için gereken milisaniyeleri ortadan kaldırmak için tetiği kontrol edebilir. Temel olarak, teknoloji sıradan insanları keskin nişancıya dönüştürebilir.

TrackingPoint, 7.62x51mm NATO ve 5.56x45mm NATO kartuşları için yerleştirilmiş saldırı tüfekleri dahil olmak üzere farklı türde hassas güdümlü ateşli silahlar satmaktadır. Silahlar zaten varsayılan olarak tehlikelidir. Ancak TrackingPoint’in oyunun kurallarını değiştiren teknolojisiyle donatıldıklarında daha da tehlikeli hale geliyorlar.