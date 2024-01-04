Otomobil üretici markalar, otomobilin icadının ilk günlerinden beri dünyanın en hızlı arabasını üretmek için bir yarış halindeler, bu hız savaşıyla ilgili ayrıntılı belgeler ise 1940’lara kadar uzanıyor. 1980’ler, 300 km/saat sınırı geçildiğinde büyük bir atılım gerçekleşmişti. 2005 yılında ise ilk otomobil 380 km / saate ulaştığında yepyeni bir kriter belirlendi. 2019’da Bugatti, Chiron’un güçlendirilmiş bir versiyonuyla yaptığı hız denemesinde nihayet 482 km / saat bariyerini geçtiğini bir video ile kanıtladı. 2020 itibariyle, üç otomobil üreticisi bu rekor için kıyasıya bir yarış yürütüyor.

SSC, Tuatara modelinin 482 km / saatin üzerine çıkacağını iddia ederken, Hennessey, Venom F5’in en az 496 km / saat kapasitesine sahip olduğunu söylüyor. Son olarak ise Koenigsegg, Jesko Absolut’un 524 km / saate ulaşacağını iddia ediyor. Kısacası herkes kendini “en iyi” ilan ediyor diyebiliriz. Bu arabalar üretime girene ve ilgili otomobil üreticileri “potansiyel kayıtları” belgeleyene kadar, işte dünyanın (halihazırda üretilmiş) en hızlı on arabasının listesi.

1. Bugatti Chiron Super Sport

Standart Bugatti Chiron, saatte yaklaşık 420 km’lik hızla dünyanın en hızlı arabaları arasında yer alıyor, ancak Fransız firma yeni bir rekor kırmak istedi ve bu yüzden daha da güçlü bir canavar yarattı. Bugatti’nin bu bebeği, 1.578 beygir gücünde (standart Chiron’dan 99 beygir fazla) biraz daha güçlü motorunun üstüne, şanzımana daha uzun vites oranları ekledi ve aracın uzunluğunu neredeyse 25 cm artıran revize edilmiş bir aerodinamik paket oluşturdu. Modifiye edilmiş olan bu araba 2 Ağustos 2019’da 482 km / saat hıza ulaştı. Ulaştığı eşiği kutlamak isteyen Bugatti, Chiron Super Sport 300+ adlı prototipi temel alan bir üretim modeli inşa ediyor. Bu araba, Guinness Dünya Rekorları ile hız rekorunu doğrulamaya yetecek kadar (30 adetle) sınırlı olacak şekilde üretildi.

2. Koenigsegg Agera RS

Agera’nın en güçlü versiyonu olan Agera RS, Koenigsegg’in ortalama 448 km / sa hıza ulaştığı Kasım 2017’de dünyanın en hızlı arabası oldu. Ancak rekor ellerinde yaklaşık 2 yıl kaldı, buna rağmen Agera RS hala 0’dan 321 km / saatlik hıza ulaşma ve bu hızdayken frenleme konusunda hala en iyi konumda. Bugatti’den farklı olarak Koenigsegg, rekoru kutlamak için Agera RS’nin sınırlı sayıda sürümünü oluşturmadı, ancak RS modeli zaten halihazırda 25 örnekle sınırlıydı.

3. Hennessey Venom GT

Venom GT, 2011’de tanıtıldı ve 2017’ye kadar üretimde kaldı. Nispeten uzun vadeye rağmen, bu modelde sadece 13 araba üretildi. Lotus Exige’i temel alan, kapsamlı bir şekilde modifiye edilen Venom GT, kaputun altında ikiz turbo, 7.0 litrelik bir V-8 motora sahiptir. General Motors’un LS7 V-8’ine dayanan birim, 1.244 beygir gücüne sahipti ve deyim yerindeyse bir canavardı. Venom GT, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nin mekik iniş şeridinde 434 km / saate ulaştığında (Şubat 2014) en yüksek hıza çıkan arabaydı. Bu hız o zamanki dünya rekorundan daha yüksek olmasına rağmen, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanmadı çünkü Hennessey’in testleri tek yönde yapılmıştı. Ayrıca, aracın yalnızca 13 adet üretilmiş olması da Guinnes kurallarına aykırıydı ve kabul görmedi.

4. Bugatti Veyron Super Sport

Bugatti Veyron 2020 itibariyle beş yaşında olabilir, ancak hala şimdiye kadar üretilmiş en hızlı süper otomobiller arasında yer alıyor. Aslında, Bugatti’nin 2010’da belirlediği rekor Veyron’u 431 km / saatlik hıza sahip olmasıyla dördüncü sıraya yerleştiriyor. Bu kıyaslama, Veyron Super Sport adlı güçlendirilmiş modelle elde edildi. Bugatti, etkinliği kutlamak için Dünya Rekoru Sürümü adlı 30 araçlık özel bir testte daha bulundu, ancak bu araçlar lastiklerinin korunması için 415 km / saatlik hızla sınırlandırıldı. Super Sport aynı zamanda Veyron’un en güçlü versiyonuydu, 1184 beygir gücünde ve standart Veyron’dan 197 beygir daha güçlüydü.

5. Bugatti Chiron

Standart Bugatti Chiron, listemizdeki dört Bugatti’den birisi. Veyron’un sonrasında 2016 yılında tanıtılan Chiron, dört turbolu W-16 motorunu koruyor, ancak 1479 beygirlik gücüyle adeta rakiplerine meydan okuyordu. Chiron’un ulaştığı en yüksek hız resmi olarak 420 km / saat ile sınırlı kalmıştı, bu hız yukarıda bahsettiğimiz Veyron Super Sport’un biraz altında.

6. Koenigsegg Agera R

Agera RS, türünün en hızlısı olabilir, ancak Agera R’da ondan çok geride sayılmaz. 2011’den 2014’e kadar üretimi devam eden Agera R, şirketin 1.124 beygir gücüne sahip efsanevi 5.0 litrelik V-8 motoruna sahipti. İsveçli firma bu arabayı 2011 yılında, spor araçlar arasında hız rekorunu kırmak için kullandı, ancak sonrasında kendi ürettikleri Agera RS modeli ile bu modeli geride bırakmayı başardılar. En yüksek hız rekorunu kıramasa da Agera R, saatte 418 km’lik hızıyla neredeyse Bugatti Veyron Super Sport kadar hızlıydı. Bu kriter, onu listemizde altıncı sıraya yerleştiriyor ve ilk 10 listemizde bulunan ikinci Koenigsegg yapıyor.

7. SSC Ultimate Aero

Ultimate Aero, zamanında Bugatti Veyron’un rekorunu çalan model olarak biliniyor (Veyron Super Sport rekoru geri alana kadar). SSC, rekorunu 2007’de arabanın çift turbo versiyonu ile kırdı. Ultimate Aero, West Richland’de bir yerlerde 411 km / saat hıza ulaştı ve rekoru 2010 yılına kadar korudu. Bu modelin üretimi, yalnızca birkaç tane üretildikten sonra 2013’te durduruldu, ancak SSC şu anda dünyanın en hızlı aracı için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

8. Bugatti Veyron

Listemizdeki dördüncü Bugatti, standart Veyron modeli. 402 km / saat sınırını aşan ilk otomobil olan Veyron, bu rekoru 2005 yılında McLaren’in 1993’te F1 ile belirlenen rekorunu geçerek elde etmişti. 8.0 litrelik W-16’nın ilk versiyonlarından biriyle donatılmış olan Veyron, 402 km / saatlik bir hıza ulaşmayı başardı (19 Nisan 2005). Rekoru iki yıl sürdü, ancak rekor gelecekte Veyron SuperSport versiyonu ve ardından halefi Chiron tarafından yeniden ele geçirildi. Bu araç, listemizdeki 1000 beygirden düşük olan tek Bugatti olarak kayıtlarda yerini alıyor.

9. McLaren Speedtail

Listemizdeki en yeni arabalardan biri olan McLaren Speedtail, 2019’da tanıtıldı ve ikonik F1’in halefi olarak kabul edildi. Bunun nedeni, sürücü koltuğunun ortada olduğu üç koltuklu bir düzene sahip olmasıdır. Bu listedeki diğer arabaların aksine Speedtail, çift turbo, 4.0 litrelik V-8 benzinli motoru bir elektrik motoruyla birleştiren bir hibrit otomobildir. McLaren, Speedtail’in 402 km / saate ulaşabildiğini ve şirketin ürettiği en hızlı araç olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, İngiliz firması henüz Speedtail’in hızını henüz kanıtlayamadı (Öyleyse listemizde neden var? Biz de bilmiyoruz).

10. Saleen S7

Saleen S7, bu listedeki ikinci Amerikan yapımı süper otomobildir. 2000 yılında 7.0 litrelik V-8 ile piyasaya sürülen S7, 2005 yılında çift turbo şarjlı bir ünite ile geliştirildi. Opsiyonel Competition paketi ile 1.000 beygir gücüne sahip olarak derecelendirilen bu motor, S7’nin 400 km / saatlik bir hıza ulaşmasını sağlıyor. Listemizdeki son otomobil olmasına rağmen, aynı yıl Veyron’la yapılan kıyaslamalarda çok az bir farkla geride kaldığını hatırlatmamız gerek. Ancak Bugatti’nin aksine Saleen, hiçbir zaman hız rekorunu kırmayı amaçlamadı ve 2017 yılında 1.500 beygir gücü ve 480 km / saat maksimum hıza sahip S7 LM’yi duyurdu, S7 LM’nin listemizde bulunmama sebebi ise hiçbir testten geçmemiş olması.