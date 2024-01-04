Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Görev yaptığı süreçte emrindeki askerlere karşı cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen eski Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar "cinsel saldırı" iddiasıyla tutuklanmıştı. Sanık Çağlar hakkında 14 müştekiye karşı, "zincirleme şekilde kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan hazırlanan iddianamede 112 yıl 224 ay 210 günden, 364 yıl 42 aya kadar hapsi istenmişti. Tutuklu sanık Fahri Can Çağlar, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Çağlar, sanık ve müşteki avukatları katıldı. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında başlayan duruşmada tanık olarak dinlenen ve bahse konu olan olayda otel kısım amirliği yapan emekli kıdemli başçavuş F.B., müşteki A.G.’nin kendisine yaşadığı durumu anlattığını belirtti.

“Asker bu durumları ağlayarak anlatıyordu"

Müşteki A.G.’nin yaşadığı olayı ağlayarak kendisine anlattığını belirten Tanık F.B., “Emekli olana kadar kışlada otel kısım amiri görevi yapıyordum. Görev yaptığım süre boyunca herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım ancak Resepsiyonist asker A.G. bana gelerek yaşadığı durumu anlattı. Bende anlattığının ciddi ithamlar olduğunu, askeriyede böyle bir durumun yaşanmasının imkansız olabileceğini söyledim. Asker bu durumları ağlayarak anlatıyordu. Bende bu durumu idari müdürün olan Yüzbaşı R.’ye anlattım. Sonrasında ise asker hastane için sevk aldığını ve savcılığa gittiğini öğrendim” dedi.

Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi ve sanığın tutukluluk halini devamı yönünde görüşünü açıkladı. Söz hakkı verilen tutuklu sanık Fahri Can Çağlar ise, beyanlarının ilk iki duruşmayla aynı olduğunu, 15 aydır tutuklu olduğunu ve bu sebeple tahliyesi ile beraatını istediğini söyledi. Mahkeme heyeti ise eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşması ileri bir tarihe erteledi.