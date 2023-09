Vakko, eğitim alanında Vakko ESMOD Moda Akademisi ile başlattığı girişimlere bir yenisini ekleyerek, 130 yıllık deneyimiyle dünyanın ağırlama konusunda önde gelen eğitim ve danışmanlık merkezlerinden EHL Group ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Vakko’nun EHL Group, Switzerland ile kurduğu iş birliği kapsamında Vakko School of Hospitality and Service adını taşıyacak okul, ağırlama alanında mesleki eğitim verecek. Dünyanın en iyi otelcilik okullarından birinin 130 yıllık deneyimi ile markanın kültürünü ve servis kalitesini buluşturan iş birliği, gelecek nesillere ağırlama ve hizmet endüstrisindeki kariyerlerini inşa edebilecekleri bir fırsat sunacak.

Okulun imza töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. Vakko Yönetim Kurulu Cem Hakko ve EHL Genel Müdürü Andre Mack, okul yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katıldığı törende okulla ilgili ayrıntılar da paylaşıldı.

“Alanında dünyanın en iyisi Ecole Hôtelire de Lausanne ile güçlerimizi birleştiriyoruz”

Törende konuşan Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “Türkiye’nin en köklü moda markası olarak, amacımız modayı yaşam biçimi olarak benimseyen, tasarım kültürü ve marka bilinci yüksek profesyoneller yetiştirmek. Dünyanın ilk moda okulu ESMOD’la birlikte 10 yıl önce kurduğumuz Vakko ESMOD Moda Akademisi’nin ardından şimdi de alanında en iyi okul olan 130 yıllık Ecole Hôtelire de Lausanne ile güçlerimizi birleştiriyor ve çok önemli bir yatırıma imza atıyoruz. Vakko kültürünü ve servis kalitesini, ağırlama alanında da en başarılı şekilde sunmaya çalışacağız” dedi.

İsviçre misafirperverlik geleneğinin elçisi olarak yüksek düzeyde eğitim deneyimi sunan dünyanın en iyi otelcilik okulunun uzmanlığını, Vakko School of Hospitality and Service ile Türkiye’ye taşıyacaklarını belirten Hakko, "Yeme içme, servis ve otelcilik alanında deneyimli uluslararası eğitmenlerle, uluslararası yönetmeliğe uygun hizmet eğitimi sunarken, geleneklerimizde olan misafirperverlikle de lokalize edeceğiz. Endüstrinin yetenek talebinin büyük bir bölümünü karşılamak üzere tasarlanan programlar kapsamında, ülkemizin turizm sektörüne katkıda bulunabilmek de en büyük hedefimiz” ifadesini kullandı.

EHL Genel Müdürü Andre Mack ise “Seçkin küresel ağımıza Vakko gibi köklü bir markanın dahil olmasından dolayı mutluyuz. Ağırlama endüstrisinde kurumlarının hem sektörün hem de öğrencilerin ihtiyaçlarının ve motivasyonlarının ötesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Vakko’nun bu alanda sağlayacağı yetenekli eğitmenlerin yanı sıra, birinci sınıf altyapısıyla sektöründe lider konumundaki EHL diploma ve sertifika programlarının, Türkiye’de ağırlama ve hizmet alanlarında önemli bir etki oluşturacağına inanıyoruz. Böyle vizyoner bir kuruluşla iş ortaklığı yapmak, bizim için gurur verici” diye konuştu.

İsviçre modelini Türkiye’de uygulayacak

İstanbul Akaretlerde, Vakko ESMOD Moda Akademisi’ne komşu olacak Vakko School of Hospitality and Service’te eğitimler, otelcilik, ağırlama, yeme-içme ve servis alanlarındaki ihtiyaçları karşılamak için 3 farklı modelle sunulacak: Training Center, Micro-Training ve Apprenticeship. Programlar kapsamında İsviçre’de EHL Group tarafından geliştirilen staj ve ders materyalleri, yine VET by EHL onaylı endüstri uzmanları tarafından verilecek.