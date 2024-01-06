Dünyanın En Pahalı Çikolatası Hangisidir?

Dünyanın en pahalı çikolatası hangisi sorusunu cevaplamadan önce, çikolatanın; şüphesiz dünya çapında tüm zamanların en sevilen lezzetlerinden biri olduğunu belirtmek isteriz. Çikolata çeşitli formlarda karşımıza çıkar ve sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda sizi rahatlatan ve doğal bir tat veren kimyasalların salınması da dahil olmak üzere birkaç yönden sağlıklı olabilir. Çikolata türüne ve markasına bağlı olarak, çikolata fiyatları çok uygun fiyattan aşırı pahalıya kadar büyük ölçüde değişebilir. Bazı çılgın çikolata severler, çikolatalar için oldukça fazla para ödemeyi bir gelenek haline getirmişler. En pahalı ve değerli çikolataların fiyatlarının ne kadar olduğunu merak etmiş olmanız olası, dünyanın en pahalı çikolatasını ve diğerlerinin size ne kadara mal olacağını görmek için yalnızca makalemizi okumaya devam etmeniz yeterli.

Dünyanın En Pahalı Çikolatası ve Markaları

10. Vosges Haut-Chocolat (90 Dolar)

Çikolata şirketi Vosges Haut Chocolat, Chicago’da üretim yapar ve Katrina Markoff’a aittir. Markoff, çoğu insanın çikolata ile ilişkilendiremeyeceği alışılmadık malzemeler ekleyerek inanılmaz derecede benzersiz tatlar yarattı; pastırma ve Meksika biberleri gibi. Ayrıca, Red Fire Chocolat ve Black Pear Chocolat gibi ürünler ortaya çıkarmak için çikolatasına tarçın, zencefil, siyah susam ve wasabi katıyor. Ayrıca Mo’s Milk Chocolate Bacon Bar da ilginç ürünlerinden bazıları. Markoff, çikolatanın içine neyin gireceğini seçen tek kişidir, böylece tüm kreasyonları kişisel ve güzel bir şekilde tasarlanmıştır. Sattıkları çikolatalar 90 dolardan başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

9. Amedei Porcelana (90 Dolar)

Porcelana adı, çikolatalarda kullanılan kakao çekirdeklerinin, genetik olarak saf criollo suşu nedeniyle renkli olarak yarı saydam olmasındangelir. Bu, Venezuela’da bulunan bir kakao çekirdeği çeşididir. Bu çikolata, en iyi bitter çikolata barı gibi birçok ödüle layık görülmüştür. Bunlar en pahalı çikolatalardan bazılarıdır ve bar başına 90 dolara satılıyor. Eşsiz bir çikolata deneyimi için Amedei Porcelana, herkesi cezbedecek bir çikolata kombinasyonuna sahiptir.

8. Grand Cru – Pierre Marcolini (102,5 Dolar)

Belçikalı gurme çikolatacı Pierre Marcolini, yalnızca en iyi kakao çekirdeği üreten ülkelerden en iyi ve en yüksek kalitede kakao çekirdeklerini kullanır; Venezuela, Madagaskar, Meksika ve Ekvator gibi ülkeler… Çikolatalarını geliştirmek için kullandığı süreç, çikolatalarını vanilya ile tatlandırmak şeklindedir. En lezzetli çikolata deneyimi için çok titizlikle hazırlanan kreasyonları ile yüksek beğeni toplar. 102.50 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyorlar.

7. Richart

En nefis çikolata tatlarını yaratmak için benzersiz tat ve bileşenleri kombine eden bir başka çikolata üreticisi de Richart. Bu çikolatalar, ağzınızı sulandıran bitkisel, meyveli, çiçeksi, baharatlı ve narenciye kombinasyonlarından oluşan bir deneyim sunar. Richart, çekirdeklerini en iyi kakao çekirdeği yetiştiricileri olan Venezuela, Madagaskar ve Haiti’den temin ediyor.

6. The Aficionado’s Collection (210 Dolar)

İsviçre merkezli bu çikolata şirketi, puro içenlerin ağız tadına yakışır bir ürün vaat etmesiyle çok benzersizdir. Bu çikolata şirketi, benzersiz lezzetler yaratmak için yalnızca 14 çeşit malzemenin en iyilerini tedarik eder ve kullanır. Bu malzemelerden bazıları Japon Matcha Çayı, Fransız Organik Arı Poleni ve Türk Yıldızı Anasonudur. The House of Grauer’in lezzetli çikolatalarını satın almak ise 210 $’dan başlıyor.

5. Amedei Toscano’nun Trüf Mantarlı Çikolatası (294 Dolar)

Trüf mantarı uzun zamandır dünyanın en lüks lezzetlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Oldukça pahalı olan bu mantar, dünyanın en iyi şeflerinin çabalarıyla eşsiz lezzetlere dönüşür. Amedei Toscano Black, neredeyse çok güzel ve yenemeyecek kadar pahalı olan bir ürün ortaya çıkarmak için ilginç malzeme kombinasyonları oluşturuyor. Bu, nadir bulunan çikolata, ünlü Harrods mağazasında ve Knightsbridge’deki London Department mağazasında satılıyor. Bu çikolatalar, kutusu 294 dolara satılıyor.

4. DeLafee’den Yenilebilir Altın İçeren Çikolatalar (508 Dolar)

Hiç altın yemeyi düşündün mü? Bu çikolatalar, yenilebilir altın eklenerek üretilir. İsviçreli çikolata şirketi, dünyanın en zengin çikolatalarını üretmek için kakao çekirdeklerini Ekvador’daki en iyi kakao çekirdeği üreticilerinden birinden alıyor ve bunları yenilebilir altın pullarla süslüyor. Bu çikolatalar o kadar lüks ki, tam 508 dolara satılıyor.

3. Le Grand Louis XVI (900 Dolar)

Şirket, 1800 yılında Sulpice Debauve tarafından kuruldu. Yirmi üç yıl sonra, yeğeni Antoine Gallais ile birlikte çikolata üretim işine katıldı ve birlikte şirketi, Napolyon ve diğer Fransız kralları da dahil olmak üzere birçok kraliyet ailesi tarafından tercih edilen bir şirket haline getirdi. Yüzde 99 oranında kakao içeren bu çikolatalar 900 dolara satılıyor.

2. Wispa Gold Chocolate – Cadbury (1600 Dolar)

Cadbury, dünyanın en popüler çikolata şirketlerinden biridir ve yenilebilir altına sarılmış lüks bir çikolata kalıbı olan Wispa adlı çikolatasıyla ünlüdür. İngiltere menşeili bu şirket, bu ürünü yıllar önce piyasaya sürmüştü ve zamanla çeşitli değişiklikler yaparak piyasada üst sıralara çıkmayı başardı. Bu altın çikolatalar dünyanın en pahalı 2. çikolatasıdır ve 1.600 dolara satılmaktadır.

1. Chocopologie Chocolate Truffle (2600 Dolar)

Danimarkalı ünlü şef Fritz Knipschildt, 1999 yılında Knipschildt Chocolatier adını verdiği kendi çikolata şirketini kurdu. Knipschildt, temel malzemeler olarak %70 Valrhona bitter çikolata ve vanilya kullanarak yaptığı La Madeline Truffe’ı yarattı. Mükemmel, pürüzsüz ve zengin çikolata karışımını yapmak için yer mantarı yağı, şeker ve en kaliteli kremaları ekledi. Bu çikolata o kadar lüks ve pahalı ki, mağazaya girip satın almak söz konusu değildir. Sipariş üzerine üretim yapılır ve satın aldıktan en fazla 1 haftalık süre zarfında bitirmek önerilir. Firma, yaptığı araştırmalar sonucunda, ürünü satın alanların değil bir hafta beklemeyi, birkaç saat içerisinde kutuyu bitirdiğini belirledi. Bu çikolata, yani dünyanın en pahalı çikolatasının fiyatı ise tam tamına 2.600 dolar.