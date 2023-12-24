İnsanlık uzun yıllardır Dünya’nın çevresindeki gökcisimlerini keşfetmek için büyük çalışmalar yürütüyor ve Dünya’nın uzaydan bakıldığında görünümüne dair manzaraları ölümsüz hale getirmeyi de ihmal etmiyorlar. İşte Dünyamızın uzaydan çekilmiş bazı görüntüleri:

Evden Uzakta: Apollo 17

Apollo 17 ay modülünün pilotu olan NASA astronotu Harrison Schmitt, bu fotoğrafta NASA’nın Apollo görev serisindeki son aya inişi esnasında, ABD bayrağıyla birlikte fotoğraflandı.

Galileo’nun Nefes Kesen Çekimleri!

Hayır, bildiğimiz Galileo değil! Bu fotoğrafı çeken, 11 Aralık 1990 günü uzay görevinde olan “Galileo Uzay Aracı”. Alt kısım Antarktika ve aynı zamanda Pasifik Okyanusu üzerinde güneş yeni yeni doğuyor, eşsiz!

Dünya ve Ay

Yine bir uzay görevi esnasında çekilen ve aynı zamanda Dünya ve Ay’ın tek bir karede bulunduğu ilk fotoğrafı görüyorsunuz. Görüntü 18 Eylül 1977’de Voyager 1 uzay aracı tarafından, Dünya’dan 11,7 milyon kilometrelik bir uzaklıktan çekildi. Dünya, Ay’dan çok daha parlak bir görüntüye sahip olduğu için, Ay’ın görüntüsü bir miktar parlaklaştırılmış olarak yayınlandı.

Kuyruklu Yıldızın Peşinde

Avrupa Uzay Ajansı’nın kuyruklu yıldızlar üzerinde yaptığı uzay çalışması sırasında çekilen bu görüntüler, Mart 2005’de kızılötesi ışınlarla görülür şekilde yayınlandı. Bu görüntü araştırma ekibi için, ellerindeki araç gereçlerin işe yaradığını gösteren bir kanıt niteliğindeydi.

Dünya’nın Doğuşu

Ay yörüngesinde çalışma yürüten astronotlar tarafından çekilen bu fotoğraf, Dünya’nın bu şekilde göründüğü ilk fotoğraf olmasıyla önemli bir yere sahip. Kadrajda Ay yüzeyinin de bulunması bu fotoğrafı eşsiz yapan etmenlerden.

Merkür’e Giderken

NASA’nın Messenger adlı Merkür görevi esnasında Dünya’nın yakınlarından geçerken çekildi. Merkür’ün yer kabuğunda oluşmuş veya oluşabilecek mineralleri tespit etmek için tasarlanan kamera, Dünya’nın fotoğrafını çekip kıtasal bölgelere kırmızı rengini vererek bitki örtüsünün bulunduğu yerleri ortaya çıkardı. Bu fotoğrafın çekilmesinin amacı, Merkür’e yaklaşıldığında orada işe yarayıp yaramayacağını test etmekti; sonuç başarılı idi.

Mars Yolunda

Mars’a giden keşif orbiteri, 15 Ağuston 2005 günü geldiğinde kameralarını Dünya’ya çevirdi ve fotoğrafladı. Görevin asıl amacı Mars’ı fotoğraflamaktı ve deneme amaçlı çekilen Dünya fotoğrafları tatmin edici olmayınca, görev ileri bir tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal edildi.

Satürn’den Dünya’ya Bakış

NASA’nın yürüttüğü Cassini Uzay Görevi esnasında, 15 Eylül 2006 günü Satürn yörüngesindeyken geniş açılı kamerayla Dünyanın görüntüsü fotoğraflandı. Fotoğraf çekildiği sırada Cassini uzay aracı Satürn’den 2,1 milyon kilometre, Dünya’dan ise tam tamına 1,5 milyar kilometre uzaklıktaydı.

Mars’tan Bir İlk!

Bu görüntü, Ay’ın ötesinde bulunan bir gezegenin “yüzeyinden”, Dünyanın çekilmiş ilk görüntüsüdür. Mars Exploration Rover Spirit tarafından, görevin 63. Gününde gün doğumundan bir saat önce çekildi.

Soluk Mavi Nokta

NASA’nın Voyager 1 uzay aracı tarafından, 1990 yılında çekilen bu fotoğraf; Dünya’dan tam 6 milyar kilometrelik bir uzaklıktan çekildi. Güneş sisteminin ilk “aile portresi” olma özelliğini de taşıyor.